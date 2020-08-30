كرة القدم: مولودية الجزائر تشارك رسميا في منافسة رابطة الأبطال الافريقية

الجزائر- ستشارك مولودية الجزائر بصفة رسمية في النسخة القادمة لرابطة الأبطال الإفريقية بعد اعتماد الرابطة المحترفة لكرة القدم, الترتيب النهائي للموسم الكروي, 2019-2020, بناء على قرار محكمة التحكيم الرياضي في قضية الداربي العاصمي, مولودية الجزائر-اتحاد الجزائر, و قانون معامل الانجاز, حسب ما أعلنت عنه يوم الأحد في بيان على موقعها الرسمي.

و تكتب الهيئة الكروية للمنافسة ما يلي: "توضح الرابطة المحترفة لكرة القدم بأن هذا الترتيب قد اجري بناء على قاعدة معامل الانجاز للنقاط المحصل عليها و المباريات التي لعبت, و الذي أقرته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

و قد ارسل القرار بواسطة البريد يوم 30 يوليو 2020 (مرجع رقم 488/ أ.ع / فاف/ 2020) بعد توقف المنافسة".

و كانت محكمة التحكيم الرياضي بلوزان (سويبسرا) قد انصفت يوم الجمعة, اتحاد العاصمة في قضية الداربي العاصمي أمام مولودية الجزائر.

وكان الاتحاد قد قاطع الداربي العاصمي يوم 12 أكتوبر 2019، بعد برمجة الرابطة للمباراة في تواريخ "الفيفا" في الوقت الذي كان يتواجد فيه بعض اللاعبين مع المنتخب العسكري ولاعبه المحترف مؤيد اللافي مع المنتخب الليبي.

فبعد تقديمه لطعن أول, تم رفضه من طرف لجنة الاستئناف للفاف, أكدت محكمة التحكيم الجزائرية قرار لجنة الانضباط بخسارة الاتحاد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيده.

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و يضيف بيان الرابطة المحترفة ما يلي:"طبقا لقرار (التاس), اجرت الرابطة المحترفة بعض التغييرات على الترتيب العام للموسم "2019-2020" الذي يتمثل في خصم 3 نقاط لمولودية الجزائر و الغاء خصم 3 نقاط لاتحاد الجزائر"

للتذكير, عاد لقب البطولة الوطنية بصفة استثنائية لشباب بلوزداد للمرة السابعة في تاريخه, عقب الاستشارة الكتابية التي اعتمدتها الفاف لدى أعضاء الجمعية العامة, بسبب التوقف النهائي للمنافسة الناتج عن تفشي وباء كورونا فيروس المستجد (كوفيد-19).

الترتيب النهائي لبطولة الرابطة الأولى (موسم: 2019-2020):

عدد المقابلات المعامل

شباب بلوزداد 21 90ر1 مولودية الجزائر 20 70ر1 وفاق سطيف 22 68ر1 شبيبة القبائل 22 63ر1 شباب قسنطينة 22 54ر1

اتحاد الجزائر 21 52ر1 شبيبة الساورة 22 50ر1 جمعية عين مليلة 22 45ر1 مولودية وهران 22 36ر1 نادي بارادو 20 30ر1