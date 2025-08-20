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بطولات الفئات الشبانية لكرة القدم: الكشف عن توزيع مجموعات موسم 2020-2021

  أدرج يـوم : الأحد, 30 آب/أغسطس 2020 15:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
بطولات الفئات الشبانية لكرة القدم: الكشف عن توزيع مجموعات موسم 2020-2021

الجزائر - نشرت المديرية الفنية الوطنية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف", الأحد, توزيع مجموعات بطولات الفئات الشبانية للنخبة لموسم 2020-2021 لكل من أصناف أقل من 19 سنة, أقل من 17 سنة وأقل من 15 سنة, وفق ما كشفت عنه الهيئة الفيدرالية عبر موقعها الرسمي.

للتذكير, أنه تم توقيف جميع البطولات وفي كل الأقسام والأصناف المختلفة, لموسم 2019-2020, بصفة نهائية, بسبب جائحة كورونا فيروس "كوفيد-19".

  

توزيع المجموعات :

 

- مجموعة الغرب: مولودية وهران, شبيبة الساورة, اتحاد بلعباس, وداد تلمسان, سريع غليزان, مولودية سعيدة, أولمبي أرزيو, جمعية وهران, اتحاد الكرمة, شباب وادي رهيو, شبيبة تيارت, اتحاد الرمشي, شباب تيموشنت, أكاديمية الفاف سيدي بلعباس.

 

- مجموعة وسط غرب: أولمبي المدية, مولودية الجزائر, أولمبي الشلف, اتحاد الجزائر, نادي بارادو, مولودية وادي سلي, اتحاد البليدة, وداد بوفاريك, شباب عين وسارة, رائد القبة, شبيبة عين الدفلى, نجم بن عكنون, أمل الأربعاء, صفاء خميس مليانة، أكاديمية الفاف.

 

- مجموعة وسط شرق: وفاق سطيف, نصر حسين داي, شبيبة القبائل, أهلي برج بوعريريج, شباب بلوزداد, مولودية العلمة, وداد المسيلة, دفاع تاجنانت, أمل بوسعادة, هلال شلغوم العيد, اتحاد الأحضرية, مولودية بجاية, شبيبة بجاية, اتحاد الحراش.

           

- مجموعة الشرق: شباب قسنطينة, اتحاد بسكرة, جمعية عين مليلة, شبيبة سكيكدة, نجم مقرة, جمعية الخروب, اتحاد عنابة, مولودية قسنطينة, شباب باتنة, مولودية باتنة, اتحاد الشاوية, اتحاد خنشلة, نادي تلاغمة, شباب اولاد جلال.

آخر تعديل على الأحد, 30 آب/أغسطس 2020 15:49
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بطولات الفئات الشبانية لكرة القدم: الكشف عن توزيع مجموعات موسم 2020-2021
  أدرج يـوم : الأحد, 30 آب/أغسطس 2020 15:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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