قضية إتحاد الجزائر- مولودية الجزائر: ''التاس'' تنصف اتحاد الجزائر، و الداربي لن يعاد

الجزائر - أنصفت المحكمة الرياضية الدولية (التاس) اليوم الجمعة، اتحاد العاصمة في قضية الداربي العاصمي أمام مولودية الجزائر حسب ما علمت (واج) اليوم لدى إدارة النادي المنتمي للرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم.

وصرح المدير العام لاتحاد الجزائر، عبد الغني الهادي --لواج-- قائلا:" انه انتصار لنا. لقد انصفتنا التاس، بقرار ارجاعنا النقاط الثلاثة المخصومة، و تسليط عقوبة على الرابطة المحترفة و الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. لقد اعترفت محكمة التحكيم الرياضي، بأن الهيئتين الكرويتين خرقتا القوانين، و لم تنص التاس في قرارها على ضرورة إعادة اللقاء المحلي".

وكان الاتحاد قد قاطع الداربي العاصمي في شهر أكتوبر الماضي، بعد برمجة الرابطة للمباراة في تواريخ "الفيفا" في الوقت الذي كان يتواجد فيه بعض اللاعبين مع المنتخب العسكري ولاعبه المحترف مؤيد اللافي مع المنتخب الليبي.

فبعد تقديمه لطعن أول، تم رفضه من طرف لجنة الاستئناف للفاف، أكدت محكمة التحكيم الجزائرية قرار لجنة الانضباط بخسارة الاتحاد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيده.

وأضاف عبد الغني الهادي قائلا:" أود أن أوضح بأنه ليس لنا أي مشكل مع المولودية بل مع الهيئات الكروية الوطنية. إنها قضية مبدأ حيث التزمنا بالذهاب حتى نهاية المطاف. الحمد لله، استرجعنا حقوقنا".

وكان المكتب الفيديرالي للفاف، المجتمع نهاية شهر يوليو الماضي في جلسة طارئة قد قرر توقيف البطولة نهائيا بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس المستجد (كوفيد-19) معلنا عن تتويج شباب بلوزداد بلقب البطولة الوطنية للموسم "2019-2020".