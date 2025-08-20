اتحاد الجزائر: عنتر يحيى يكشف عن قائمة المسرحين تضم 8 لاعبين في انتظار مصير بلقروي

الجزائر - كشف المدير الرياضي لاتحاد الجزائر (الرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم)، عنتر يحيى، عن قائمة المسرحين تضم 8 لاعبين في انتظار الحديث مع الدولي السابق هشام بلقروي، مشيرا بأن الأمر لا يتعلق بتاتا "بطرد" هؤلاء اللاعبين الثمانية.

وأوضح عنتر يحيى في حديث عبر فيديو نشر أمس الخميس، على الصفحة الرسمية للنادي "فايسبوك" قائلا:" أتممت المشاورات مع اللاعبين المعنيين و وكلائهم، و يتعلق الأمر بعرجي، يعيش، منصوري (حارس مرمي)، رجيمي، تيبولين، شريفي، خيراوي و اوكال. بقيت فقط حالة المدافع بلقروي المتواجد حاليا في تونس.

وفور عودته إلى الجزائر، سنتحدث معه حول فسخ محتمل لعقده".

وتمكن عنتر يحيى من العودة إلى أرض الوطن، في 9 أغسطس الجاري، عبر رحلة إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بالخارج، بعد عدة أشهر من تعيينه في منصبه من طرف الرئيس المدير العام لمجمع سربور، و رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات أسهم، اتحاد الجزائر، عاشور جلول.

واستهل المدير الرياضي مهامه بملف اللاعبين القابلين للتسريح و أيضا ملف الاستقدامات.

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وأضاف المدير الرياضي قائلا:" اللاعبون المعنيون بالتسريج لا يزالون متعاقدين مع النادي. و لا يتعلق الأمر بالطرد، لكننا سنجد الحلول المناسبة، إما على شكل إعارة أو فسخ التعاقد بالتراضي، أو انتقال إلى ناد آخر مع احتساب نسبة يستفيد منها الاتحاد في حالة إعادة بيعه".

وبخصوص الحارس محمد لمين زماموش المطلوب من طرف مولوديتي الجزائر و وهران و المتواجد في نهاية عقده مع نادي سوسطارة، فقد يمدد عقده مع تشكيلة اللونين "الأحمر و الأسود" مثلما يتمناه عنتر يحيى الذي يقول في هذا السياق:" لا زلت في محادثات مع حارسنا الأسطوري، بخصوص تمديد عقده. نعتمد عليه كثيرا، حيث سيكون هناك لاعبون شبان على غرار خمايسية، بومشرة أو بن حمودة و شيتة. سنبني بهم فريق المستقبل".

== بارادو يرفض عرض اتحاد الجزائر بخصوص بن خليفة==

وحول قضية لاعب الوسط الهجومي، الطاهر بن خليفة الذي يأمل اتحاد الجزائر، تمديد إعارته للموسم الثاني على التوالي، كشف القائد السابق للمنتخب الجزائري، بأنه تلقى رفضا قاطعا من طرف ناديه، بارادو حيث قال:"قدمنا عدة اقتراحات للباك، حيث بلغنا أقصى ما بمكن اقتراحه، وهو اقتراح بالنسبة لي محترم للغاية، مع الأسف قوبل اقتراحنا بالرفض. فبن خليفة لاعب ممتاز للغاية، و أتمنى أن يكون مع الفريق الموسم المقبل، ننتظر إشارة من نظرائنا في بارادو.

بالنسبة للاعب شباب قسنطينة، اسماعيل بلقاسمي المستهدف من طرف اتحاد الجزائر، أشار عنتر يحيى بأنه تحادث مع اللاعب بهدف إقناعه بالمجيء لتشكيلة سوسطارة، لكن لا شيء تم حتى الآن مضيفا :" بلقاسمي لاعب له مميزات جيدة. تحدثت معه هاتفيا.

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وسنرى ما سيخبئه لنا المستقبل. لن نقوم بالمزايدة في الراتب من أجل الظفر به، لأن ذلك ليست من استراتيجيتنا".

للتذكير، ضمن النادي العاصمي حتى الآن، قدوم ثلاثة لاعبين جدد خلال مرحلة الانتقالات الصيفية و يتعلق الأمر بالظهيرين فاتح عاشور (اتحاد بلعباس) وسعدي رضواني (وفاق سطيف) و المهاجم الفرانكو-الجزائري، أسامة عبد الجليل.