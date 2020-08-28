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إنطلاق أشغال إعادة تهيئة ملعب "عمر حمادي" الأسبوع المقبل

  أدرج يـوم : الجمعة, 28 آب/أغسطس 2020 14:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
إنطلاق أشغال إعادة تهيئة ملعب &quot;عمر حمادي&quot; الأسبوع المقبل

الجزائر - أعلن المدير العام لنادي اتحاد الجزائر (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم)، عبد الغني هادي، يوم الخميس، أن أشغال إعادة تهيئة ملعب "عمر حمادي" في بولوغين بالجزائر العاصمة "ستنطلق  الأسبوع المقبل".

 وقال هادي في تصريح للصفحة الرسمية للنادي العاصمي على الفايسبوك عقب نهاية إجتماع مجلس الإدارة: "صحيح أننا تأخرنا في إطلاق الأشغال المقرر مبدئيًا في بداية شهر يوليو الفارط، بسبب تأخر تجديد عقد الكراء مع بلدية بولوغين.

لكن تم ضبط جميع الأمور حاليا وسنكون قادرين على البدء في إعادة تهيئة هذه الملعب الأسطوري بداية من الأسبوع المقبل".

 إقرأ أيضا:  الرابطة الأولى: انطلاق أشغال الترميم بملعب "عمر حمادي" عن قريب 

وخصص اجتماع مجلس إدارة اتحاد الجزائر للمصادقة على السياسة الرياضية والإدارية وكذلك الإجراءات التي يجب اتباعها لإنجاز المشاريع التي يقوم بها مجمع "سيربور"، المساهم الأكبر في نادي الاتحاد.

 ومن بين المشاريع الكبرى التي يعتزم مجمع "سيربور" تنفيذها، بناء مركز تكوين في عين البنيان، وتجديد المقر التاريخي لاتحاد العاصمة ، واستغلال ملعب لكرة القدم بما يتماشى مع مكانة وطموحات الاتحاد، من المحتمل أن يكون ملعب الدويرة (طور الإنجاز) وكذلك إنشاء قطب تجاري مخصص لمنتجات النادي.

 

آخر تعديل على الجمعة, 28 آب/أغسطس 2020 14:42
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إنطلاق أشغال إعادة تهيئة ملعب "عمر حمادي" الأسبوع المقبل
  أدرج يـوم : الجمعة, 28 آب/أغسطس 2020 14:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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