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كرة القدم: الرابطة المحترفة تعاقب رئيس مولودية الجزائر بستة أشهر

  أدرج يـوم : الخميس, 27 آب/أغسطس 2020 18:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات
كرة القدم: الرابطة المحترفة تعاقب رئيس مولودية الجزائر بستة أشهر

الجزائر- عوقب رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر لكرة القدم، عبد الناصر ألماس لمدة 6 أشهر منها 3 أشهر غير نافذة بسبب "خرقه لواجب التحفظ"، حسبما أعلنت عنه اليوم الخميس، الرابطة المحترفة لكرة القدم".

و أوضحت الهيئة الكروية في بيان لها على موقعها الرسمي بأن "السيد الماس نشر بيانا للنادي العاصمي للصحافة، يتضمن تصريحات اعتبرت "خرقا لواجب التحفظ" مثلما تنص عليه المادة 121 من قانون البطولة المحترفة".

ويضيف نفس المصدر، بأنه تم استدعاء و السماع لرئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر بحضور محاميه يوم 24 اغسطس 2020، حيث اعترف هذا الأخير أمام اللجنة بالتصريحات المنسوبة إليه.

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و بالإضافة الي عقوبة 6 أشهر منها 3 غير نافذه، سلطت على مسير المولودية غرامة مالية قدرها 200.000 دينار.

وفي نفس الموضوع، تم استدعاء رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال لجلسة يوم 5 سبتمبر المقبل، و هي المرة الثالثة التي يستدعى فيه المسير القبائلي.

آخر تعديل على الخميس, 27 آب/أغسطس 2020 18:42
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كرة القدم: الرابطة المحترفة تعاقب رئيس مولودية الجزائر بستة أشهر
  أدرج يـوم : الخميس, 27 آب/أغسطس 2020 18:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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