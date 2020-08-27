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الرابطة المحترفة الأولى: شباب قسنطينة يوقع على الاتفاقية الثلاثية

  أدرج يـوم : الخميس, 27 آب/أغسطس 2020 17:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
الرابطة المحترفة الأولى: شباب قسنطينة يوقع على الاتفاقية الثلاثية

الجزائر - وقع نادي شباب قسنطينة يوم أمس الأربعاء بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الجزائر) على الاتفاقية الثلاثية التي تربط الشركات الرياضية ذات أسهم بمكاتب خبرة و مديرية مراقبة التسيير والمالية التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، حسب ما أعلنت عنه اليوم الخميس، الهيئة الفدرالية.

وحسب نفس المصدر، وقع رئيس مجلس الإدارة، للشركة الرياضية ذات اسهم لشباب قسنطينة، لعلى يزيد على الوثيقة التي تربطه بمكتب ب.ر 2 سي، التي تسمح بتسوية وضعية النادي على مستوى تسيير الأندية، مثلما توضحه الفاف مشيرة بأن شباب قسنطينة  يعد من بين الأندية التي تقوم بمجهودات كبيرة لتحسين التسيير على جميع المستويات.

 إقرأ أيضا: كرة القدم/الرابطة الأولى: المدرب عبد القادر عمراني يوقع لموسمين مع شباب قسنطينة

للتذكير، أمضت عدة أندية من الرابطة المحترفة الأولى من بينها مولودية الجزائر، شباب بلوزداد، جمعية عين مليلة، نجم مقرة و اتحاد الجزائر، على هذه الوثيقة التي تدخل في اطار  تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الفاف من أجل مرافقة الأندية المحترفة،  من طرف مديرية مراقبة التسيير و المالية في انتظار توقيع الأندية الأخرى للرابطة الأولى.

آخر تعديل على الخميس, 27 آب/أغسطس 2020 17:47
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الرابطة المحترفة الأولى: شباب قسنطينة يوقع على الاتفاقية الثلاثية
  أدرج يـوم : الخميس, 27 آب/أغسطس 2020 17:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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