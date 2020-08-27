الرابطة المحترفة الأولى: شباب قسنطينة يوقع على الاتفاقية الثلاثية

وحسب نفس المصدر، وقع رئيس مجلس الإدارة، للشركة الرياضية ذات اسهم لشباب قسنطينة، لعلى يزيد على الوثيقة التي تربطه بمكتب ب.ر 2 سي، التي تسمح بتسوية وضعية النادي على مستوى تسيير الأندية، مثلما توضحه الفاف مشيرة بأن شباب قسنطينة يعد من بين الأندية التي تقوم بمجهودات كبيرة لتحسين التسيير على جميع المستويات.
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للتذكير، أمضت عدة أندية من الرابطة المحترفة الأولى من بينها مولودية الجزائر، شباب بلوزداد، جمعية عين مليلة، نجم مقرة و اتحاد الجزائر، على هذه الوثيقة التي تدخل في اطار تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الفاف من أجل مرافقة الأندية المحترفة، من طرف مديرية مراقبة التسيير و المالية في انتظار توقيع الأندية الأخرى للرابطة الأولى.