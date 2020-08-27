الرابطة المحترفة الأولى: شباب قسنطينة يوقع على الاتفاقية الثلاثية

الجزائر - وقع نادي شباب قسنطينة يوم أمس الأربعاء بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الجزائر) على الاتفاقية الثلاثية التي تربط الشركات الرياضية ذات أسهم بمكاتب خبرة و مديرية مراقبة التسيير والمالية التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، حسب ما أعلنت عنه اليوم الخميس، الهيئة الفدرالية.

وحسب نفس المصدر، وقع رئيس مجلس الإدارة، للشركة الرياضية ذات اسهم لشباب قسنطينة، لعلى يزيد على الوثيقة التي تربطه بمكتب ب.ر 2 سي، التي تسمح بتسوية وضعية النادي على مستوى تسيير الأندية، مثلما توضحه الفاف مشيرة بأن شباب قسنطينة يعد من بين الأندية التي تقوم بمجهودات كبيرة لتحسين التسيير على جميع المستويات.