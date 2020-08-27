الرابطة الأولى: اتحاد الجزائر يأمل "الانتقال" إلى ملعب الدويرة   

الجزائر - عبر الرئيس المدير العام لمجمع سربور، ورئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات أسهم، اتحاد الجزائر، عاشور جلول، اليوم الخميس عن أمله في توطين فريقه بملعب الدويرة، الذي لا زالت الأشغال جارية به.

وأوضح عاشور جلول، في تصريح-فيديو على الصفحة الرسمية للنادي العاصمي "فايسبوك" قائلا :" لقد تطرقنا لكل مشاريع الاستثمار من بينها مركز التكوين بعين البنيان، و ترميم مقر النادي، كما اذكر أيضا تزيين و تجديد ملعب عمر حمادي، في الانتظار الآمال التي وضعناها في السلطات العمومية لتوطيننا بملعب براقي، لكننا نفضل الحصول على ملعب الدويرة".

وتحدث عاشور جلول، عقب اجتماع مجلس الإدارة، الذي حضره لأول مرة المدير الرياضي الجديد، عنتر يحيى الذي تسلم رسميا مهامه بعد عودته إلى أرض الوطن، يوم 9 أغسطس الجاري.

وأضاف عاشور قائلا:"كانت هناك ثماني نقاط في جدول اعمال اجتماع مجلس الإدارة، من بينها الوضعية المالية لسنة 2019. تطرقنا بعدها للإجراء التاريخي المتمثل في انتقال النادي نحو مجمع سربور. كما ادرجنا عدة قضايا عالقة، حيث اود الاشارة إلى صعوبة هذه المهام. كما ينبغي عدم هضم حقوق اتحاد الجزائر ودراستها على مستوى تطلعات النادي.

على صعيد اخر، ضمن النادي العاصمي قدوم ثلاثة لاعبين جدد خلال مرحلة الانتقالات الصيفية و يتعلق الأمر بالظهيرين فاتح عاشور (اتجاد بلعباس) و سعدي رضواني (وفاق سطيف) والمهاجم الفرانكو الجزائري، أسامة عبد الجليل.

وتوجد أسماء أخرى في مفكرة المدير الرياضي الجديد، عنتر يحيى من بينهم مدافع مولودية وهران، بوعلام مصمودي و مهاجم شباب قسنطينة، اسماعيل بلقاسمي.

للتذكير، فإن الطاقم الفني أسند للمدرب الفرنسي فرانسوا سيكوليني بمساعدة بن عرايبي بوزيان (مدرب مساعد) و محمد بن حمو (مدرب الحراس).