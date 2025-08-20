الرابطة المحترفة الأولى: شباب بلوزداد يتسلم درع البطولة لموسم 2019-2020

وعرفت الاحتفالية حضور لاعبي الفريق و رئيس الاتحادية الجزائرية, خير الدين زطشي و المدير العام السابق للشباب, السيد سعيد عليق الذي قدم استقالته في منتصف الموسم و خلفه السيد توفيق قريشي إضافة إلى الرئيس المدير العام لمجمع "مدار هولدينغ" و رئيس النادي شرف الدين عمارة.

و سلم رئيس الرابطة المحترفة السيد مدوار شيكا يمثل المنحة المالية المخصصة للبطولة الى رئيس الفريق شرف الدين عمارة الذي اعلن انه سيهب هذه المنحة لصالح مرضى السرطان.

كما سيترأس السيد مدوار غدا الخميس احتفالية تكريم أولمبي المدية بطل الرابطة الثانية.

للتذكير, فإن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد اقرت بتعليق البطولة المحترفة الأولى بسبب الجائحة حيث عينت استثنائيا شباب بلوزداد بطلا لموسم 2019-2020.

و كان فريق بلوزداد متصدر البطولة الاولى خلال الجولة ال22 أي اياما قبل تعليق المنافسات الرياضية من طرف الوزارة الوصية يوم 16 مارس المنصرم و بهذا يكون النادي قد ضم الى رصيده اللقب السابع في تاريخه.