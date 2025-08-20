كأس الجزائر - كورونا فيروس: نحو إلغاء نسخة 2019-2020

وفي حديثه مع رؤساء الأندية المحترفة، لدراسة سويا السيناريوهات المختلفة لسيرورة موسم 2020-2021، أفاد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، الحاضرين بأن المنافسة الشعبية هي في "حكم الالغاء بنسبة 99%"، حسب المصدر نفسه.
للإشارة أن المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لم يفصل في مصير منافسة كأس الجزائر 2019-2020، المُعلقة منذ شهر مارس الفارط بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس، مشيرا أنه في انتظار رد من وزارة الشباب والرياضة.
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وعلى غرار البطولة الوطنية تم تعليق كأس الجزائر منذ شهر مارس الماضي، خلال الدور ربع النهائي (ذهاب)، الذي جرى يومي 10 و 11 مارس. ولا تزال ثمانية أندية تُنافس على جبهة كأس الجزائر: أهلي برج بوعريريج، وفاق سطيف، اتحاد بسكرة، وداد بوفاريك، اتحاد بلعباس، أمل بوسعادة، نادي بارادو وجمعية وهران.
ومع الإلغاء شبه المؤكد لكأس الجزائر ، سيذهب المقعد الثاني الذي سيسمح بالمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، -عادة ما يكون مخصصًا للفائز بكأس الجزائر-، إلى فريق شبيبة القبائل، صاحب الصف الرابع في الترتيب النهائي لموسم 2019-2020.