Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بطولة الرابطة الاولى: تعيين حكيم مالك مدربا جديدا لنادي بارادو

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2020 19:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

الجزائر - عين التقني الفرانكو -جزائري حكيم مالك مدربا جديدا لنادي بارادو خلفا للبرتغالي فرانسيسكو اليكسندر شالو الذي لم تمدد الادارة عقده حسبما علمت "واج" من الفريق الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وكان  حكيم مالك البالغ من العمر 48 سنة قد سبق له و ان عمل في الجزائر في العديد من المناسبات حيث التحق بالعارضة الفنية لمولودية العلمة (الرابطة الثانية) في سنة 2010 كأول تجربة له في الجزائر قبل العودة في نهاية الموسم الي فرنسا.

وفي سنة 2018 كان حكيم مالك ضمن الطاقم الفني لمولودية الجزائر تحت قيادة الفرنسي برنارد كازوني قبل الانتقال معه الي قطر لخوض تجربة قصيرة مع نادي الخور قبل العودة مجددا في نفس السنة الي مولودية الجزائرية.

يذكر ان المدرب البرتغالي الكسندر شالو التحق بالعارضة الفنية لنادي بارادو في سنة 2018 خلفا للإسباني جوزيب ماريا نوغيز و قاد الفريق الي دور المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم الموسم الفارط . كما انهي النادي بطولة الرابطة الاولى لموسم 2019-2020  الت تم توقيفها  بسبب وباء كورونا في المرتبة العاشرة رفقة اتحاد بلعباس برصيد 26 نقطة.

كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة الرابطة الاولى: تعيين حكيم مالك مدربا جديدا لنادي بارادو
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2020 19:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.26

كأس الجزائر - كورونا فيروس: نحو إلغاء نسخة 2019-2020

20.08.26

مستغانم: عدم وقوع تجاوزات بحق ثلاث نساء أثناء مدة التوقيف للنظر

20.08.26

تذبذبات المياه: إنهاء مهام المدير العام لشركة سيال وإطارات في الجزائرية للمياه

20.08.26

كوفيد-19 : تعرض 500 طفل للمساس بحقوقهم خلال فترة الحجر الصحي

20.08.26

بطولة الرابطة الاولى: تعيين حكيم مالك مدربا جديدا لنادي بارادو

20.08.26

التعليم العالي: قرار محدد للأحكام الاستثنائية الخاصة بالتنظيم والتسيير البيداغوجيين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.25

الاستفتاء على الدستور: تجسيد كبرى أولويات الرئيس تبون من أجل جزائر جديدة

20.08.24

أولوية توجيه استهلاك الطاقة الى الميادين الخلاقة للثروة ومناصب العمل

20.08.24

بلحيمر: تصفية مستحقات ديون الجرائد لدى وكالة النشر والإشهار

20.08.24

حوادث الطرقات: وفاة 5 أشخاص و جرح 102 آخرين خلال نهاية الأسبوع على مستوى المناطق الحضرية

20.08.25

نهب الموارد الصحراوية: المغرب يعتزم إنشاء ثالث محطة للطاقة الشمسية بالداخلة المحتلة

20.08.24

تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوساطة بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين