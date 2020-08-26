بطولة الرابطة الاولى: تعيين حكيم مالك مدربا جديدا لنادي بارادو

الجزائر - عين التقني الفرانكو -جزائري حكيم مالك مدربا جديدا لنادي بارادو خلفا للبرتغالي فرانسيسكو اليكسندر شالو الذي لم تمدد الادارة عقده حسبما علمت "واج" من الفريق الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وكان حكيم مالك البالغ من العمر 48 سنة قد سبق له و ان عمل في الجزائر في العديد من المناسبات حيث التحق بالعارضة الفنية لمولودية العلمة (الرابطة الثانية) في سنة 2010 كأول تجربة له في الجزائر قبل العودة في نهاية الموسم الي فرنسا.

وفي سنة 2018 كان حكيم مالك ضمن الطاقم الفني لمولودية الجزائر تحت قيادة الفرنسي برنارد كازوني قبل الانتقال معه الي قطر لخوض تجربة قصيرة مع نادي الخور قبل العودة مجددا في نفس السنة الي مولودية الجزائرية.

يذكر ان المدرب البرتغالي الكسندر شالو التحق بالعارضة الفنية لنادي بارادو في سنة 2018 خلفا للإسباني جوزيب ماريا نوغيز و قاد الفريق الي دور المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم الموسم الفارط . كما انهي النادي بطولة الرابطة الاولى لموسم 2019-2020 الت تم توقيفها بسبب وباء كورونا في المرتبة العاشرة رفقة اتحاد بلعباس برصيد 26 نقطة.