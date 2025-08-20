الرابطة الأولى - 2020-2021: غالبية الأندية تختار بطولة من 38 جولة

الجزائر - اختارت غالبية أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بطولة كلاسيكية من 38 جولة، ضمن التغييرات التي عرفها نظام المنافسة الهرمي، الذي أقرته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"، حسبما علمت "وأج" من مصدر عليم.

واستجاب 17 ناديًا من أصل 20 يشكلون الرابطة الأولى المحترفة الجديدة، لدعوة الاتحادية ورابطة كرة القدم المحترفة، لدراسة سويا السيناريوهات المختلفة لسيرورة موسم 2020-2021. وبرزت أندية شبيبة الساورة، شبيبة القبائل وسريع غليزان بالغياب عن هذه المشاورات.

وطرحت "الفاف" ثلاث صيغ على الأندية من أجل اختيار الأنسب، وهي منافسة كلاسيكية ب 38 جولة، وبطولة تتضمن مرحلة الذهاب ب 19 جولة دون إياب، وبطولة بمرحلة ذهاب ب 19 جولة متبوعة بدورة اللقب ( العشر الأوائل) ودورة تفادي السقوط.

للإشارة أن نادي وفاق سطيف، ممثلاً برئيس مجلس الإدارة، كان الوحيد ضد فكرة بطولة ب 38 جولة.

من جانب آخر، استغل بعض رؤساء الأندية الفرصة للتعبير عن قلقهم بشأن الصعوبات المالية التي يواجهونها.

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وفي هذا السياق، أشارت "الفاف" إلى أنها راسلت الاتحاد الدولي "الفيفا" للحصول على موافقته على استخدام جزء من الأموال المخصصة في إطار الدعم المالي لمحاربة جائحة فيروس كورونا، للتمكن من دفع تكاليف الانخراط لبعض الفرق، يحدد المصدر نفسه.

واضاف المصدر ذاته ل "وأج" أنه: "لم يتم تحديد موعد لاستئناف التدريبات او لانطلاق المسابقة، فتاريخ 15 سبتمبر الذي تم الحديث عنه خلال هذا الاجتماع مجرد فرضية، "السلطات العمومية هي فقط المخولة لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة".

ومعلوم أنه تم اتخاذ قرار توقيف الموسم الكروي 2019-2020، بعد الاستشارة الكتابية التي أرسلتها "الفاف" لأعضاء الجمعية العامة لمتابعة الموسم. ووقعت أغلب الخيارات على تحديد البطل والصاعدين مع إلغاء السقوط. ذلك الخيار سيجعل الرابطة المحترفة الأولى مركبة من 20 ناديًا، في حين ستضم الرابطة الثانية -التي ستديرها الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة- مجموعتين من 18 ناديًا لكل مجموعة.