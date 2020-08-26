استئناف النشاطات الرياضية سيكون تدريجيا

و قال السيد خالدي في هذا الصدد "لقد سمحنا لرياضيي النخبة كمرحلة أولى باستئناف نشاطاتهم بغية التحضير للمواعيد الدولية الهامة لا سيما العاب طوكيو 2020 و التي اجلت الى 2021 و الألعاب المتوسطية 2021 و التي اجلت الى غاية 2022".
أما بخصوص الخطوة الثانية فقد قررت الوزارة الوصية "رفع اجراءات تعليق نشاطات هياكل التنظيم و التنشيط الرياضي" مما يسمح للنوادي و الرابطات الاتحاديات الرياضية بتنظيم جمعياتها العامة لسنة 2019.
و أضاف الوزير"ان الاجراءات الوقائية التي ذكرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الجائحة و المركز الوطني للطب الرياضي يجب ان تحترم بحذافيرها" خلال اجراء الجمعيات العامة.
و كانت المديرية العامة للرياضة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة قد بدأت منذ 10 ايام جملة من المحادثات مع الاتحاديات الرياضية منها اتحادية كرة القدم بغية استئناف التدريبات.
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و من خلال هذه المبادرة التي اطلقها السيد الخالدي تريد الوزارة الوصية التكفل بالملف في وقته في انتظار الضوء الاخضر من السلطات المعنية لاستئناف النشاطات الرياضية و افتتاح مختلف الهياكل الرياضية من ملاعب و قاعات متعددة النشاطات و مسابح.
للتذكير فإن مجمل المنافسات الرياضية في جميع التخصصات قد علقت منذ 16 مارس الفارط بسبب انتشار جائحة كورونا.