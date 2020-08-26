Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

استئناف النشاطات الرياضية سيكون تدريجيا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2020 09:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، في تصريح على هامش ترأسه للاجتماع التنسيقي لوزراء الرياضة للاتحاد الافريقي حول تداعيات و انعكاسات جائحة كوفيد-19 على الرياضة في افريقيا / 26-08-2020 / الصورة: ة فيسبوك @mjsalgeria وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، في تصريح على هامش ترأسه للاجتماع التنسيقي لوزراء الرياضة للاتحاد الافريقي حول تداعيات و انعكاسات جائحة كوفيد-19 على الرياضة في افريقيا / 26-08-2020 / الصورة: ة فيسبوك @mjsalgeria

الجزائر- أشار وزير الشباب و الرياضة, سيد على خالدي، الثلاثاء على هامش اجتماع ترأسه في اطار تبادل الخبرات مع الدول الافريقية الاخرى في مجال مكافحة جائحة كورونا إلى أن "النشاطات الرياضية ستستأنف تدريجيا".

و قال السيد خالدي في هذا الصدد "لقد سمحنا لرياضيي النخبة كمرحلة أولى باستئناف نشاطاتهم بغية التحضير للمواعيد الدولية الهامة لا سيما العاب طوكيو 2020 و التي اجلت الى 2021 و الألعاب المتوسطية 2021 و التي اجلت الى غاية 2022".

أما بخصوص الخطوة الثانية فقد قررت الوزارة الوصية "رفع اجراءات تعليق نشاطات هياكل التنظيم و التنشيط الرياضي" مما يسمح للنوادي و الرابطات الاتحاديات الرياضية بتنظيم جمعياتها العامة لسنة 2019.

و أضاف الوزير"ان الاجراءات الوقائية التي ذكرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الجائحة و المركز الوطني للطب الرياضي يجب ان تحترم بحذافيرها" خلال اجراء الجمعيات العامة.

و كانت المديرية العامة للرياضة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة قد بدأت منذ 10 ايام جملة من المحادثات مع الاتحاديات الرياضية منها اتحادية كرة القدم بغية استئناف التدريبات.

اقرأ أيضا : ضرورة استغلال دور الشباب لتكريس روح المواطنة والتشجيع على الابتكار

و من خلال هذه المبادرة التي اطلقها السيد الخالدي تريد الوزارة الوصية التكفل بالملف في وقته في انتظار الضوء الاخضر من السلطات المعنية لاستئناف النشاطات الرياضية و افتتاح مختلف الهياكل الرياضية من ملاعب و قاعات متعددة النشاطات و مسابح.

للتذكير فإن مجمل المنافسات الرياضية في جميع التخصصات قد علقت منذ 16 مارس الفارط بسبب انتشار جائحة كورونا.

آخر تعديل على الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2020 09:52
كلـمات مفتـاحيــة :
استئناف النشاطات الرياضية سيكون تدريجيا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2020 09:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.26

استئناف النشاطات الرياضية سيكون تدريجيا

20.08.26

"إصلاح المستشفيات ضروري من أجل الاستجابة للتطلعات"

20.08.25

فيروس كورونا: وزارة التضامن تكرم الحركة الجمعوية الوطنية

20.08.25

ولاية الجزائر: تخصيص 365 مركز لإجراء امتحان شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا

20.08.25

أمن ولاية الجزائر: حجز قرابة 600 غرام من القنب الهندي و 355 قرص مؤثر عقلي

20.08.25

ولاية الجزائر: إعادة فتح شاطئ سيدي فرج شرق وغرب أمام المصطافين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.24

أولوية توجيه استهلاك الطاقة الى الميادين الخلاقة للثروة ومناصب العمل

20.08.24

غرفة الصيد البحري والصندوق الوطني للتأمين الفلاحي يوقعان اتفاق تأمين وشراكة

20.08.24

التوقيع على شراكة بين قطاعي التكوين المهني والبيئة لنشر ثقافة "المهن الخضراء"

20.08.24

تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوساطة بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين

20.08.24

بلحيمر: تصفية مستحقات ديون الجرائد لدى وكالة النشر والإشهار

20.08.24

الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور يوم 1 نوفمبر