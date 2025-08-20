الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يتسلم  درع بطولة الجزائر، 2019-2020، يوم غد الاربعاء

وأوضح نفس المصدر، بأن شباب بلوزداد سيتسلم درع بطولة الجزائر لموسم "2019-2020" من يدي رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مداور.
كما سيترأس رئيس الرابطة أيضا، حفلا مماثلا يوم الخميس، بالمدية لتكريم أولمبي المدية، بطل الرابطة المحترفة الثانية لنفس الموسم.
للتذكير، صادقت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، على توقيف بطولة الرابطة الأولى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، معلنة عن تتويج شباب بلوزداد بلقب الموسم 2019-2020.
وكان شباب بلوزداد الذي تصدر ترتيب الرابطة الأولى عند الجولة 22، اي قبل توقيف المنافسة من طرف وزارة الشباب و الرياضة يوم 16 مارس الماضي، قد توج بلقبه السابع في تاريخه .
وكان البلوزداديون يحتلون المركز الأول بمجموع 40 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقيه المباشرين، مولودية الجزائر و وفاق سطيف (37 نقطة) لكل منهما.