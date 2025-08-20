Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يتسلم  درع بطولة الجزائر، 2019-2020، يوم غد الاربعاء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 19:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات
الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يتسلم  درع بطولة الجزائر، 2019-2020، يوم غد الاربعاء

الجزائر - سيسلم درع بطولة الجزائر للرابطة المحترفة الأولى في كرة القدم، للموسم 2019-2020، يوم غد الاربعاء (سا 00ر19) لشباب بلوزداد خلال حفل مقرر بقاعات، مجمع "مادار هولندنغ"، حسبما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء الرابطة المحترفة لكرة القدم على موقعها الرسمي.

وأوضح نفس المصدر، بأن شباب بلوزداد سيتسلم درع بطولة الجزائر لموسم "2019-2020" من يدي رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مداور.

كما سيترأس رئيس الرابطة أيضا، حفلا مماثلا يوم الخميس، بالمدية لتكريم أولمبي المدية، بطل الرابطة المحترفة الثانية لنفس الموسم.

للتذكير، صادقت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، على توقيف بطولة الرابطة الأولى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، معلنة عن تتويج شباب بلوزداد بلقب الموسم 2019-2020.   

وكان شباب بلوزداد الذي تصدر ترتيب الرابطة الأولى عند الجولة 22، اي قبل توقيف المنافسة من طرف وزارة الشباب و الرياضة يوم 16 مارس الماضي، قد توج بلقبه السابع في تاريخه .

وكان البلوزداديون يحتلون المركز الأول بمجموع 40 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقيه المباشرين، مولودية الجزائر و وفاق سطيف (37 نقطة) لكل منهما.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يتسلم  درع بطولة الجزائر، 2019-2020، يوم غد الاربعاء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 19:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.25

فيروس كورونا: وزارة التضامن تكرم الحركة الجمعوية الوطنية

20.08.25

ولاية الجزائر: تخصيص 365 مركز لإجراء امتحان شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا

20.08.25

أمن ولاية الجزائر: حجز قرابة 600 غرام من القنب الهندي و 355 قرص مؤثر عقلي

20.08.25

ولاية الجزائر: إعادة فتح شاطئ سيدي فرج شرق وغرب أمام المصطافين

20.08.25

الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يتسلم  درع بطولة الجزائر، 2019-2020، يوم غد الاربعاء

20.08.25

عقد جلسات وطنية "قريبا" لتطوير وتحديث مناهج وبرامج التكوين المهني

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.24

بلحيمر: تصفية مستحقات ديون الجرائد لدى وكالة النشر والإشهار

20.08.24

غرفة الصيد البحري والصندوق الوطني للتأمين الفلاحي يوقعان اتفاق تأمين وشراكة

20.08.24

أولوية توجيه استهلاك الطاقة الى الميادين الخلاقة للثروة ومناصب العمل

20.08.24

تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوساطة بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين

20.08.24

الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور يوم 1 نوفمبر

20.08.24

محطات كهروشمسية: إطلاق قريبا برنامجين جديدين بطاقة 500 ميغاواط لكل واحد