كرة القدم: المدافع  بلخيثر ثاني صفقة صيفية لشباب بلوزداد

بلخثير الذي كان على وشك التعاقد مع مولودية وهران، التحق بالوسط الدفاعي لوفاق سطيف، زكريا دراوي (26 سنة) الذي عاد مجددا لنادي "العقيبة" بعد مغادرته له منذ موسمين.
و كان ابن مدينة وهران الذي اختاره الناخب الوطني السابق، جورج ليكانس، ضمن قائمة ال 23 لنهائيات كأس إفريقيا للأمم-2017 بالغابون،قد التحق بالنادي الإفريقي عام 2016 قادما إليه من مولودية العلمة (الرابطة الجزائرية الثانية) لتتم إعارته في شهر يناير 2019 لنادي القادسية السعودي.
وقبل التفكير في تدعيم الفريق الأول بلاعبين جدد، استنجد شباب بلوزداد في وقت سابق بلاعبين شبان لدمجهم ضمن صنف الرديف، على غرار المدافع الأوسط رضوان شوطي (18 سنة/اتحاد بلعباس) و لاعب الوسط حسام الدين مريزق (20 سنة/مولودية الجزائر) اللذين أمضيا عقدا لمدة 4 مواسم.
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وبعد تعليق المنافسة يوم 16 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قامت إدارة شباب بلوزداد بتمديد عقود عدد من لاعبيها الأساسيين، على غرار المدافعين شعيب كداد (26 سنة) و زين العابدين بولخوة (30 سنة) و لاعب الوسط الدفاعي بلال تريكات (29 سنة).
و توج شباب بلوزداد بلقب البطولة الوطنية لموسم 2019-2020 بعد قرار المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتوقيف المنافسة بسبب جائحة كورونا و اعتماد نتائج الاستشارة الكتابية لأعضاء الجمعية العامة.