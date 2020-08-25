كرة القدم: مولودية وهران تضمن أولى صفقاتها الصيفية

ويتعلق الأمر بحارس شباب قسنطينة، حسام ليمام (30 سنة) و مهاجم وداد بوفاريك (27 سنة)، عادل خطاب، اللذين أمضيا عقدا لمدة موسمين.
وكانت إدارة النادي الوهراني، قد اتفقت في وقت سابق مع المدافع الدولي السابق للنادي الإفريقي التونسي، مختار بلخيثر، قبل ان يقرر في اخر المطاف الانظمام الي صفوف بطل الجزائر شباب بلوزداد بعقد يمتد لثلاث سنوات.
من ناحية اخرى مدد الحارس أسامة ليتيم، عقده لموسمين إضافيين مع "الحمراوة".
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من جهة أخرى، يرغب الرئيس الجديد لمجلس الإدارة، الطيب محياوي في تجديد عقود "الكوادر" لتحصين الفريق على غرار المدافع بوعلام مصمودي، الذي لفت اهتمام اتحاد الجزائر.
و تبقى مولودية وهران دائما، في رحلة البحث عن مدرب جديد لتعويض بشير مشري، حيث توجد عدة أسماء في مفكرة النادي من بينهم عمر بلعطوي و التونسي-السويسري معز بوعكاز.
للتذكير، أنهت المولودية الوهرانية الموسم ، 2019-2020، المعلق نهائيا بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس المستجد (كوفيد-19) في المركز الثامن (30 نقطة) و بفارق عشر نقاط عن شباب بلوزداد المتوج بصفة استثنائية بلقب بطولة الجزائر.