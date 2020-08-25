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الاجتماع التنسيقي لوزراء الرياضة للاتحاد الإفريقي: المصادقة على جملة من التوصيات لتخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 16:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات
الاجتماع التنسيقي لوزراء الرياضة للاتحاد الإفريقي: المصادقة على جملة من التوصيات لتخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا 

الجزائر - صادق  وزراء الرياضة للاتحاد الإفريقي خلال الاجتماع التنسيقي الذي انعقد اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة برئاسة وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي عبر تقنية التحاضر عن بعد على جملة من التوصيات الرامية إلى تنسيق الجهود الإفريقية لتخفيف الآثار السلبية لأزمة وباء كورونا (كوفيد-19) على الرياضة.

و ترأس وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي الاجتماع التنسيقي لوزراء الرياضة للاتحاد الإفريقي حول دور الرياضة الإفريقية في مكافحة هذه الجائحة بمشاركة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، ممثلة للجزائر حيث تم استعراض التجربة الوطنية في مكافحة الجائحة و مساهمة الرياضة الوطنية في ذات المجال.

ويندرج هذا الاجتماع ضمن جملة اللقاءات التنسيقية التي ينظمها الاتحاد الإفريقي منذ بداية أزمة كورونا كان آخرها الاجتماع التشاوري لوزراء الشباب والرياضة الأفارقة حول انعكاسات وباء كوفيد-19 على الشباب الإفريقي والذي شارك فيه وزير الشباب و الرياضة سيد علي خالدي بتاريخ 17 يونيو 2020.

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وشكل هذا الاجتماع فرصة لتبادل التجارب والخبرات الوطنية ذات الصلة و كذا لدراسة السبل و الوسائل الكفيلة بتخفيف وطأة الأزمة الصحية على الرياضة الإفريقية وجعل هذه الأخيرة رافدا لإعادة بعث النشاط الرياضي والحركية الاقتصادية والاجتماعية بعد الجائحة.

كما كان هذا الاجتماع سانحة لإبراز التجارب الوطنية الناجحة على غرار التجربة الجزائرية و تجارب دول إفريقية أخرى و التي قد تشكل مرجعية للاتحاد الإفريقي في هذا المجال

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الاجتماع التنسيقي لوزراء الرياضة للاتحاد الإفريقي: المصادقة على جملة من التوصيات لتخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 16:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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