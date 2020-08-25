كرة القدم: المدافع بلخيثر ثاني صفقة صيفية لشباب بلوزداد -

اصطياف: رفع أزيد من 183 طن من النفايات عبر شواطئ العاصمة منذ 15 أغسطس الجاري -

تدمير سبعة مخابئ للجماعات الإرهابية وأربع قنابل تقليدية الصنع بالمدية -

الاستفتاء على الدستور: تجسيد كبرى أولويات الرئيس تبون من اجل جزائر جديدة -

نصر حسين داي-مرزقان: مع المدرب لكناوي، سنحاول بناء فريق تنافسي -

كرة القدم: مولودية وهران تضمن أولى صفقاتها الصيفية -

الطالب عمر يحذر من تقاعس الأمم المتحدة في مواجهة التجاوزات المغربية -

الاجتماع التنسيقي لوزراء الرياضة للاتحاد الإفريقي: المصادقة على جملة من التوصيات لتخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا -

العمليات الفدائية بفرنسا: محطة جوهرية في مسار نضال الشعب الجزائري -

نهب الموارد الصحراوية: المغرب يعتزم إنشاء ثالث محطة للطاقة الشمسية بالداخلة المحتلة -

الوزير الأول يستقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان -

الجزائر: نسبة التضخم السنوي بلغت 2ر2 % في نهاية يوليو -

واجعوط يؤكد التزامه بضمان سلامة التلاميذ بالتنفيذ الصارم للبروتوكول الصحي -

الهيأة الصحراوية للتعدين تندد بمشروع مغربي جديدة لاستغلال الطاقة الشمسية في الداخلة المحتلة -

قمة استثنائية لايكواس يوم الأربعاء لبحث الأوضاع في مالي -

الإطار القانوني للاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور -

عودة ليبيا للساحة الدولية سيعطي دفعا للاتحاد المغاربي -

اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية: الجمعية العامة الانتخابية يوم 12 سبتمبر المقبل -

حوادث المرور: وفاة 40 شخصا و جرح 1427 آخرين خلال أسبوع -