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اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية:  الجمعية العامة الانتخابية يوم 12 سبتمبر المقبل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 12:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات
اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية:  الجمعية العامة الانتخابية يوم 12 سبتمبر المقبل

الجزائر - تنعقد الجمعية العامة الانتخابية للجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية يوم السبت 12 سبتمبر في مكان سيحدد لاحقا حسبما اعلنته اليوم الثلاثاء الهيئة الاولمبية الوطنية.

واوضحت اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية في بيان لها انه "بعد رفع السلطات العمومية لقرارات حضر النشطات التنظيمية لعقد الجمعيات العامة وطبقا للقوانين العامة و الانظمة المعمول بها تعلن اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية عقد جمعيتها العامة الانتخابية يوم  السبت 12 سبتمبر المقبل لإتمام العهدة الاولمبية الحالية " .

وكان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، وافق في 12 مايو الفارط على استقالة الرئيس مصطفى براف من منصبه، وقام بتعين نائبه الأول، محمد مريجة، كرئيس بالنيابة.

وقد أبقى براف الذي يرأس أيضا جمعية اللجان الاولمبية الوطنية الإفريقية، على الترقب لعدة أسابيع، بعد استقالته "شفهياً" من رئاسة أعلى هيئة رياضية جزائرية، دون إخطار المعنيين كتابيا. وكان أعضاء المكتب التنفيذي قد رفضوا هذه الاستقالة وحاولوا تغيير رأيه. لكن براف أكد أنه "متعب" من "الهجمات المتكررة" ضده وضد "عائلته"

وعقب استقالة مصطفى براف، كُلّف بالرئاسة المؤقتة للجنة الأولمبية -تطبيقاً للنظام الأساسي للهيئة-  محمد مريجة، مع التحضير للجمعيتين العامتين العادية والانتخابية المقبلتين.

و ستكون مهمة الرئيس القادم على رأس لجنة الأولمبية استكمال ما تبقى من العهدة الأولمبية التي ستمتد إلى ما بعد الألعاب الأولمبية بطوكيو-2021، ليتم بعدها تنظيم الانتخابات العامة لانتخاب رئيس جديد لولاية جديدة".

آخر تعديل على الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 12:59
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اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية:  الجمعية العامة الانتخابية يوم 12 سبتمبر المقبل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 12:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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