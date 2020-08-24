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الألعاب العسكرية الدولية: الفريق الوطني العسكري يشارك في النسخة الثالثة بروسيا

  أدرج يـوم : الإثنين, 24 آب/أغسطس 2020 15:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات
الألعاب العسكرية الدولية: الفريق الوطني العسكري يشارك في النسخة الثالثة بروسيا

الجزائر - يشارك الفريق الوطني العسكري في فعاليات الطبعة السادسة للألعاب العسكرية الدولية الجارية بين 23 أغسطس و 5 سبتمبر المقبل بمدينة بيسكوف (روسيا) بحضور 10 دول، وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني اليوم الاثنين.

ويسجل الفريق الوطني العسكري حضوره "للمرة الثالثة تواليا في هذا الحدث الرياضي الدولي، حيث سيتنافس في اختصاص الفصيلة المحمولة جوا، بمعية 200 متنافسا يمثلون 10 دول"، حسب نفس المصدر.

وستشهد البطولة التباري على خمس منافسات: "الإنزال الجوي، مسير المغاوير على مسافة 10 كلم بحمولة 80 كلغ، قفز الدقة، وكذا مسابقة في سياقة العربات العسكرية من نوع BTR-82".

كما ستشارك العناصر الوطنية في مسابقة الرمي بمختلف الأسلحة، بينما سيطير فريق قيادة الدرك الوطني السينوتقني إلى العاصمة موسكو، للمشاركة في لعبة "الصديق الوفي"، أوضح البيان

للإشارة، أنه سبق للفريق الوطني أثناء المشاركات السابقة في الألعاب العسكرية الدولية، الحصول على الجائزة الخاصة بالروح القتالية وروح الجماعة، ناهيك عن جائزة "الفريق المتحد"، "اعترافا بمسيرته المتميزة خلال تلك الدورات".

وفي الأخير ثمّن البيان "النتائج التي عكست التطور الملحوظ لمستوى رياضيينا العسكريين على الساحة الرياضية العسكرية العالمية وذلك بفضل الدعم المستمر للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي".

آخر تعديل على الإثنين, 24 آب/أغسطس 2020 16:31
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الألعاب العسكرية الدولية: الفريق الوطني العسكري يشارك في النسخة الثالثة بروسيا
  أدرج يـوم : الإثنين, 24 آب/أغسطس 2020 15:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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