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اللجنة الأولمبية: نحو التوقيع على عقد مع الممثلين الجزائريين في الهيئات الرياضية الدولية

  أدرج يـوم : الإثنين, 24 آب/أغسطس 2020 15:41     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات
اللجنة الأولمبية: نحو التوقيع على عقد مع الممثلين الجزائريين في الهيئات الرياضية الدولية

الجزائر - أفادت اللجنة الأولمبية الجزائرية والرياضية ان العقد الذي يسمح للممثلين الجزائريين في الهيئات الرياضية الدولية بالتواجد على مستوى مقر اللجنة الأولمبية ، في فيلا بن عكنون (الجزائر العاصمة)، "جاهز بالكامل" وسيقدم إلى المعنيين، في القريب العاجل .

وصرح رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بالنيابة، محمد مريجة، لـ "وأج" قائلا: "من أجل تجسيد فكرة الجمع بين ممثلينا في الهيئات الرياضية الدولية في مساحة مخصصة لهم على مستوى مقر اللجنة الأولمبية، في إطار تنظيمي لتبادل الأفكار والمشاريع، قمنا بإعداد عقد سيجمع بين الطرفين".

كما اقترح العضو التنفيذي في الاتحاد الدولي للجيدو، على وزير الشباب والرياضة فكرة اللجنة الأولمبية لتزويد الجزائريين الناشطين في الهيئات الرياضية الدولية بإطار مناسب، لتوفير عمل جيد وتعزيز الرياضة الوطنية.

إقرأ أيضا: اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: الجمعية العامة الانتخابية في مطلع سبتمبر 

خلال مؤتمر حول تمثيل الجزائر في الهيئات الرياضية الدولية، عقد سنة 2018 بالجزائر، أشار الخبراء إلى أن 32 جزائريًا فقط يمثلون البلاد في حفل الهيئات الدولية. وهو رقم يعتبر منخفضًا مقارنة بإمكانيات الدولة على جميع المستويات.

وتنص الاتفاقية على أنه سيكون للجزائريين الثمانية إلى العشرة الذين يشغلون حاليًا مناصب مهمة في الهيئات الدولية مكاتب دائمة مجهزة بجميع المرافق، بينما يستفيد الأعضاء الآخرين في اللجان من أماكن دائمة تحت تصرفهم حيث يمكنهم العمل بسهولة و في احسن الظروف.

وأوضح مريجة في هذا الصدد: "أن هدفنا هو تشكيل لوبي جزائري وقوة اقتراح على مستوى الهيئات الدولية. لكن علينا أولا حل المشاكل المختلفة التي تحول دون قيام بمهمتهم"، مشيرا إلى أن الجزائر متخلفة عن البلدان الأخرى.

وسيتم التنصيب الرسمي للممثلين الجزائريين في الهيئات الرياضية الدولية في مكاتبهم بمقر اللجنة الأولمبية، خلال احتفال رسمي، على هامش الجمعية العامة المقبلة للهيئة وبحضور السلطات الرياضية الوطنية.

 

آخر تعديل على الإثنين, 24 آب/أغسطس 2020 16:31
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اللجنة الأولمبية: نحو التوقيع على عقد مع الممثلين الجزائريين في الهيئات الرياضية الدولية
  أدرج يـوم : الإثنين, 24 آب/أغسطس 2020 15:41     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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