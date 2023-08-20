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جوائز 2020: بن شبلة (رجال) و رومايسة (سيدات) أحسن ملاكمي السنة

  أدرج يـوم : الأحد, 23 آب/أغسطس 2020 17:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
جوائز 2020: بن شبلة (رجال) و رومايسة (سيدات) أحسن ملاكمي السنة

الجزائر - عين الملاكمان الجزائريان، عبد الحفيظ بن شبلة (رجال) وبوعلام رومايسة (سيدات) من طرف الاتحادية الجزائرية للملاكمة كأحسن ملاكمي سنة 2020، حسبما أوضحته الهيئة الاتحادية اليوم الأحد.

فالملاكم بن شبلة الذي يحتل حاليا المرتبة ال 6 بمجموع 600 نقطة في وزن (91 كلغ) شارك في ثلاث دورات أولمبية (بيكين-2008، لندن-2012 و ريو-2016)، علما بأن الروسي مسلم قادزيماقوميدوف، يتصدر هذا الوزن بمجموع 1900 نقطة.

وكان ابن مدينة زموري (ولاية بومرداس) قد ضمن مشاركته في أولمبياد-2021 بطوكيو، وهي المشاركة الاولمبية الرابعة له، والذي ضاع منه بوديوم، لندن-2012 في آخر لحظة.

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لدى السيدات، تتقاسم الجزائرية بوعلام رومايسة (وزن 51 كلغ)، المركز الثامن عالميا مناصفة مع الكولومبية فالنسيا فيكتوريا لورينا بمجموع 700 نقطة، حيثي تتصدر الكورية الشمالية بانف شول مي هذا الوزن ب 2350 نقطة.

الملاكمة بوعلام الني توجت بذهبية الألعاب الإفريقية-2019 بالرباط، بدأت ممارسة الفن النبيل عام 2013، حيث أحدثت مفاجأة كبيرة بتأهلها لأولمبياد 2021 بطوكيو، والذي يبقى حلم كل رياضيي النخبة العالمية.ويدخل تتويج الملاكمين الجزائريين بجائزة أحسن رياضي للسنة في إطار مبادرة من رئيس الجمعية العالمية للملاكمة بالنيابة، المغربي محمد محتسن.

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وتطالب الجمعية العالمية الاتحاديات الوطنية بتكريم احسن ملاكم و ملاكمة للنخبة وأحسن ملاكم وملاكمة للأواسط و أحسن مدرب وأحسن حكم و أحسن رسمي وأحسن طبيب للحلبة.

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جوائز 2020: بن شبلة (رجال) و رومايسة (سيدات) أحسن ملاكمي السنة
  أدرج يـوم : الأحد, 23 آب/أغسطس 2020 17:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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