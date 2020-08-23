كرة القدم: المهاجم بطروني لشبيبة سكيكدة يلتحق بصفوف نصر حسين داي

الجزائر - التحق مهاجم شبيبة سكيكدة (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم)، رضا بطروني، بصفوف نصر حسين داي، ممضيا على عقد لمدة سنتين، حسب ما علمت ''واج'' اليوم الأحد من إدارة النادي العاصمي.

ويعد بطروني ثاني صفقة للنصرية بعد ضمان خدمات اللاعب حسين العرفي والذي أمضى بدوره على عقد لمدة سنتين. وكان العرفي قد تقمص سابقا ألوان "النصرية" في الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019، قبل أن يلتحق بصفوف نجم مقرة (الرابطة المحترفة الأولى).

ومن جهة أخرى، تحاول ''النصرية'' التعاقد مع مدرب جديد لقيادة العارضة الفنية أين يتواجد منير زغدود مدرب اتحاد الجزائر سابقا على رأس اللائحة. إلى جانب ذلك، يبقى أيضا مدرب اهلي برج بوعريريج، دزيري بلال، ضمن الأولويات.

وكان نصر حسين داي مهددا بالسقوط في موسم 2019-2020 -الاستثنائي بسبب تفشي فيروس كورونا- قبل أن يتم إلغاء السقوط مع تحديد البطل والفرق الصاعدة فقط.