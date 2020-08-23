الرابطة الأولى (شبيبة القبائل): الإدارة تكشف عن قائمة اللاعبين المسرحين

الجزائر - كشف المدير الرياضي لشبيبة القبائل (الرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم) كمال عبد السلام، اليوم الأحد، خلال ندوة صحفية، عن قائمة اللاعبين المسرحين، و في مقدمتهم المدافع و القائد نبيل سعدو.

بالإضافة إلى سعدو، استغنت الشبيبة القبائلية عن خدمات المهاجم توفيق عدادي، والمدافعين توفيق زغدان، أمير بلايلي، عبد الارزاق ايراتني ووليد بن شريفة.

وتجدر الإشارة، أن الشبيبة ستستأنف التدريبات يوم السبت 29 أغسطس بإجراء تربص تحضيري تحسبا للموسم الكروي 2010-2021.

واستهل "الكناري" بقوة عملية الانتقالات الصيفية باستقدام عدد من اللاعبين كانوا ينشطون ضمن مختلف الأقسام على غرار لياس فيصل حدوش (شباب الدار البيضاء) وجوبة عقيب (نجم بن عكنون) وأحمد كروم (جمعية وهران).

إقرأ ايضا: الرابطة 1 (شبيبة القبائل): استئناف التدريبات يوم السبت 29 أغسطس من جهة أخرى، أعطى مهاجم اتحاد بلعباس ليت عبد الرزاق (27 سنة) موافقته المبدئية للتوقيع في شبيبة القبائل في انتظار ترسيم قدومه في الأيام القليلة المقبلة.

وكانت شبيبة القبائل، قد أنهت الموسم الكروي، 2019-2020، الذي توقف نهائيا بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس، في المركز الرابع بمجموع 36 نقطة و بفارق 4 نقاط عن شباب بلوزداد الذي عين بصفة استثنائية بطل الجزائر.

وافتتحت مرحلة الانتقالات الصيفية رسميا يوم 5 أغسطس على أن تتواصل إلى غاية 27 أكتوبر، بينما لم يتم ابعد تحديد موعد انطلاق الموسم الكروي، 2020-2021.