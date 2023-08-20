الاتحادية لكرة القدم تعقد مجموعة من الاجتماعات بين 23 و 31 أغسطس

الجزائر - تعقد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"، مجموعة من الاجتماعات بين 23 و 31 أغسطس، من أجل التحضير للموسم الكروي الجديد 2020-2021، وفق بيان نشرته الهيئة الفيدرالية، اليوم الأحد على موقعها الرسمي.

وسيكون الاجتماع الأول المقرر عقده صباح اليوم الأحد "مخصصا للأحكام التنظيمية لكرة القدم للهواة لموسم 2020-2021"، أوضح نفس المصدر.

أما اجتماع يوم الاثنين، 24 أغسطس، فسيكون حول إعداد رزنامة الجمعيات العامة العادية المتبقية، وكذا الجمعيات العامة الانتخابية لجميع الرابطات الولائية، على وجه الخصوص. كما سيخصص اجتماع عمل يوم الثلاثاء 25 أغسطس لتحليل أوضاع جميع بطولات الفئات الشبانية لموسم 2019-2020، مع القسام بإسقاط على الموسم المقبل2020-2021.من جانبه، يترأس رئيس الاتحادية خير الدين زطشي ورئيس رابطة كرة القدم المحترفة، عبد الكريم مدوار، يوم الأربعاء 26 أغسطس الساعة 10:30، اجتماع عمل بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، وسيُدعى إليه رؤساء أندية بطولة الرابطة المحترفة الأولى برفقة المدربين أو المدير الفني الرياضي لكل فريق.

ويستضيف نفس المكان، أي قاعة "عمر كزال" بمركز سيدي موسى، اجتماعًا آخر يوم الاثنين 31 أغسطس في تمام الساعة 10:30 صباحًا، هذه المرة برئاسة رئيس "الفاف" وعلي مالك، رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، وبحضور رؤساء أندية الرابطة الثانية، برفقة المدربين أو المديرين الرياضيين، يؤكد البيان.

كما سيحضر هذا الاجتماع رئيس مديرية الإدارة والرقابة المالية للأندية المحترفة، رضا عبدوش، وسيقدم عرضًا عن وضعية الأندية المحترفة وسيتناول الجانب المتعلق بتصفية الشركات الرياضية ذات أسهم.

وخلال هذين اللقاءين بمعية 20 ناديًا من بطولة الرابطة المحترفة الأولى وكذا الأندية ال 36 من بطولة الرابطة الثانية مقسمة إلى مجموعتين من 18 فريقًا، والتي سيحافظ بعضها على صفة الاحتراف، وسيدرس الحاضرون معًا السيناريوهات المختلفة لانطلاق موسم 2020-2021 ، توضح الهيئة الفيدرالية.

للتذكير، أنه تم توقيف موسم 2019-2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث استشارت "الفاف" أعضاء الجمعية العامة لمواصلة الموسم من عدمه.

واختارت الغالبية الخيار الذي نص على تعيين الفائزين والصاعدين، مع إلغاء السقوط.