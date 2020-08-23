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تغيير نظام المنافسة الهرمية: كرة القدم الوطنية مدعوة لبدء عهد جديد

  أدرج يـوم : الأحد, 23 آب/أغسطس 2020 15:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
تغيير نظام المنافسة الهرمية: كرة القدم الوطنية مدعوة لبدء عهد جديد

الجزائر - قالت الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، أن كرة القدم الوطنية "مدعوة لبدء عهد جديد"، مع إنشاء نظام منافسة هرمي جديد ، يتم تطبيقه ابتداء من موسم 2020-2021، ولا سيما في الرابطة المحترفة الأولى التي ستضم 20 ناديا، حسب ما نشرته الهيئة الفدرالية (الفاف) اليوم الأحد عبر موقعها الرسمي على الأنترنت.

وكتبت الفاف في البيان: ''على الرغم من الطابع الاستثنائي الذي سيتميز به الموسم المقبل، الذي يفرضه وباء فيروس كورونا المستجد, والذي يتطلب التكيف معه مع مساندة الاتحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا) والكونفدرالية الافريقية (الكاف)، فإن كرة القدم الوطنية مدعوة لبدء حقبة جديدة، مع تغيير نظام المنافسة الهرمية ".

ومعلوم أن الموسم الرياضي 2019-2020 تم ايقافه بعد الاستشارة الكتابية التي أرسلتها الفاف لأعضاء الجمعية العامة لمتابعة الموسم. ووقعت أغلب الخيارات على تحديد البطل والصاعدين مع إلغاء السقوط. ذلك الخيار سيجعل الرابطة المحترفة الأولى مركبة من 20 ناديًا، في حين ستضم الرابطة الثانية -التي ستديرها الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة- مجموعتين من 18 ناديًا لكل مجموعة.

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وأخيراً تذكر الهيئة الفدرالية بأن "نظام المنافسة الهرمي الذي اعتمدته الجمعية العامة في 17 سبتمبر 2019 لموسم 2020-2021 سيعرف بعض التغييرات وفقًا للقرارات المتخذة خلال اجتماع المكتب الفدرالي الاستثنائي في 29 يوليو 2020 بعد التشاور الكتابي مع أعضاء الجمعية العامة".

واستعدادًا للموسم الكروي الجديد 2020-2021، تنظم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية 31 أغسطس، سلسلة من اللقاءات، من بينها الاجتماع المقرر عقده يوم الاثنين 31 أغسطس بين رئيس الفاف خير الدين زطشي ورئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم المحترفة عبد الكريم مدور مع رؤساء الرابطة المحترفة الأولى.

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تغيير نظام المنافسة الهرمية: كرة القدم الوطنية مدعوة لبدء عهد جديد
  أدرج يـوم : الأحد, 23 آب/أغسطس 2020 15:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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