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جيدو/ تصفيات أولمبياد-2020 (رجال): المنتخب الجزائري يدخل في تربص تحضيري بتيكجدة

  أدرج يـوم : الأحد, 23 آب/أغسطس 2020 13:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

 

الجزائر- يخوض المنتخب الجزائري للجيدو أكابر (رجال) تربصا تحضيريا بين 23 أغسطس و 10 سبتمبر، بالمركز الوطني للتسلية بتيكجدة (البويرة)، بمشاركة 15 مصارعا، تحسبا للمنافسات التأهيلية إلى الألعاب الأولمبية بطوكيو-2020 التي أجلت الى 2021 و ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران-2022، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للاتحادية الجزائرية للجيدو.

وتأخر انطلاق التربص بيوم واحد، جراء انتظار صدور نتائج اختبار كورونا فيروس، أمس السبت، والتي "جاءت سلبية لجميع الرياضيين، حسب نفس المصدر.

وقامت الاتحادية -وتحسبا لهذا التربص- بإخضاع عناصر الفريق الوطني البالغ عددهم 15 مصارعا الى جانب الطاقم الفني والطبي إلى كشف أولي احترازي للتأكد من صحة الرياضيين والطاقم الفني قبل الخضوع لتحليل "كوفيد-19"، تحت إشراف المركز الوطني للطب الرياضي.

ويأتي هذا عملا بتوصيات لجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا، حيث اتخذت وزارة الشباب والرياضة قرارا يقضي بالسماح للرياضيين المؤهلين والمرشحين للتأهل للألعاب الأولمبية والبارالمبية لطوكيو 2021 باستئناف تدريباتهم وتحديد مراكز التحضير الخاصة بالاتحاديات الرياضية المعنية.

وفي نفس السياق، عينت الاتحادية الطبيب الفيدرالي كممثل لها والذي يعتبر نقطة اتصال دائمة، لضمان التنسيق مع المركز الوطني لطب الرياضة والسهر على متابعة تطبيق وتنفيذ البروتوكول الصحي الخاص برياضة الجيدو.

وتبعا لتوصيات لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا كانت وزارة الشباب والرياضة رخصت الرياضيين المتأهلين والمرشحين للتأهل إلى الالعاب الاولمبية و الشبه أولمبية المقررة سنة 2021 بطوكيو العودة إلى التدريبات مع حث جميع الاتحاديات الرياضية المعنية الى تعيين مراكز للتحضيرات لكل تخصص.

 

- قائمة المصارعين المعنيين بالتربص التحضيري :

 

60 كغ :

رباحي محمد

رباحي سليم

 

66 كغ :

الزين وائل

رباحي بوبكر

 

(-73كغ) :

نورين فتحي

زورداني هود

دريس مسعود

 

(-81كغ) :

لعور عبد الرحمان

 

(-90كغ) :

بن عمادي عبد الرحمان

كابري اسامة

بوعبعوب معاد

 

(-100كغ) :

بويعقوب الياس

بوعمار مصطفى ياسر

 

(+100كغ) :

بلرقعة محمد سفيان

ليلي محمد المهدي.

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جيدو/ تصفيات أولمبياد-2020 (رجال): المنتخب الجزائري يدخل في تربص تحضيري بتيكجدة
  أدرج يـوم : الأحد, 23 آب/أغسطس 2020 13:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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