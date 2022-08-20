الرابطة الأولى-وفاق سطيف : حارس المرمى خضايرية يمدد عقده إلى غاية 2022

الجزائر- مدّد حارس مرمى نادي وفاق سطيف, سفيان خضايرية, عقده لمدة سنة إضافية ليستمر إلى غاية عام 2022, حسبما أعلنه يوم السبت, الفريق الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك.

وتخلى إبن مدينة فالونس (فرنسا), عن أربعة أشهر من اجوره, مع ضمان زيادة في قيمة أجرته, حسب نفس المصدر.

والتحق خضارية (31 سنة) لاول مرة بفريق "الوفاق" سنة 2012, وتوج معه بعديد الألقاب أبرزها رابطة أبطال إفريقيا عام 2014, قبل أن يغادر في 2017 نحو شبيبة بجاية, ثم اتحاد بلعباس (2018-2019), ليعود إلى صفوف النادي "السطايفي" سنة 2019.

واحتل وفاق سطيف, الصف الثالث خلال موسم 2019-2020, الذي تم توقيفه نهائيا بسبب جائحة كورونا فيروس. ولحد الآن لم تعلن إدارة النادي عن أية استقدامات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية, مفضلة التركيز على تمديد عقد ركائزه.

وبخصوص مصير العارضة الفنية, لم يقم لحد الآن, المدرب التونسي نبيل كوكي, بتمديد عقده لمدة موسمين, كما تم إعلانه سابقا من طرف إدارة فريق الهضاب العليا.

ونجح التقني التونسي في تصحيح وضعية الوفاق في البطولة المحلية, بعد انضمامه شهر أكتوبر 2019 خلفا لخير الدين ماضوي, حيث قاد زملاء اللاعب حسام الدين غشة, إلى تحقيق صعود استعراضي في سلم ترتيب بطولة المحترف الأول.

وفند نادي النجم الساحلي التونسي بحر هذا الأسبوع خبر شروعه في مفاوضات مع نبيل كوكي, عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام التونسية, على غرار إذاعة موزاييك.

ولا يزال وفاق سطيف ينافس من أجل المرور إلى الدور نصف النهائي في منافسة كأس الجزائر, حينما سيواجه جاره أهلي برج بوعريريج, عند إياب الدور ربع النهائي, بعدما تعادل الفريقان في لقاء الذهاب بالبرج (1-1).

للإشارة أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لم تفصل إلى غاية كتابة هذه الأسطر حول مصير المنافسة الأكثر شعبية لطبعة هذا الموسم.