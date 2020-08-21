استئناف التدريبات: دعوة اللاعبين إلى "الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي"

الجزائر دعت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري يوم الخميس بالمركز الوطني لتجمع و تحضير مواهب النخبة الوطنية بالسويدانية (الجزائر العاصمة)، الى "الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي" و هذا بمناسبة عملية الكشف عن كوفيد-19 لفائدة اللاعبين المؤهلين للألعاب الأولمبية و شبه الأولمبية لسنة 2021.

وصرحت السيدة سواكري خلال زيارة قامت بها الى المركز الوطني لتجمع و تحضير مواهب النخبة الوطنية بالسويدانية (الجزائر العاصمة)، للإشراف على اول عملية لتشخيص كوفيد-19 (بي سي ار) قائلة ان "الدولة لن تبخل بالوسائل من اجل مرافقة لاعبي النخبة الوطنية الذين سيمثلون الجزائر في المواعيد الدولية المقبلة منها الألعاب الأولمبية و البارا-أولمبية لسنة 2021. لقد وفرنا جميع الوسائل في مجال التشخيص عن كوفيد-19 قصد الحفاظ على صحة ابطالنا".

وسمح هذا اللقاء لكاتبة الدولة بالتطرق مع اللاعبين الذين يمثلون سبع اتحاديات رياضية، الى تأثيرات هذه الجائحة التي تسببت الى توقيف التدريبات و المنافسات و التحدث عن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة من اجل التحضير الجيد للاعبين على الأصعدة اللوجستية و المالية و الطبية.

وقالت سواكري "اعلم الان انكم عشتم فترة جد صعبة تميزت بالتوقف عن التحضير والمنافسة وهذا شيء فضيع بالنسبة لبطل من المستوى العالي. انا هنا لأشجعكم ولأؤكد إرادة وزارة الشباب و الرياضة و كذا إرادة كتابة الدولة المكلفة برياضة النخبة، في وضع تحت تصرفكم كل الوسائل اللوجستية و المالية و الطبية".

وزارت كاتبة الدولة مختلف اجنحة هذا المركز الرياضي الذي تحول الى "مستشفى صغير" من خلال الحضور المتميز لعمال الطب التابعين للمركز الوطني للطب الرياضي.

وصرحت لوأج حكيمة حملاوي و هي طبيبة في المركز الوطني للطب الرياضي قائلة "بعد قيام لاعبي مختلف الاتحاديات الرياضية بالتحاليل الطبية-الرياضية، تم استدعاؤهم للقيام بالتحاليل الفيروسية (RT-PCR) ، التي تعد مرحلة الزامية قبل الشروع في مرحلة التحضير. وكل اتحادية قامت بتعيين مسير لكوفيد-19 (طبيب رئيسي) لضمان التنسيق مع المركز الوطني للطب الرياضي و متابعة التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي".

و بهذه المناسبة تمت دعوة جميع الرياضيين المتأهلين إلى الالعاب الاولمبية و الشبه أولمبية 2021 او المرشحين للتأهل اليها ، في مجموعات صغيرة للقيام بالتحليل "بي سي ار" بالإضافة الى تأطيرهم التقني و الطبي.

وصرح لوأج سيد عزارة بشير وهو بطل افريقي في المصارعة الاغريقية-الرومانية :"اننا ننتظر بفارغ الصبر العودة الى التدريبات والمنافسة بعدها و لكن قبل هذا يجب القيام بهذا التحليل الذي يحدد ان كنا حاملين للفيروس ام لا. صحتنا وصحة غيرها قبل كل شيء. لقد عشنا فترة صعبة للغاية بتوقيف المنافسة والان حان وقت التحضير. المديرية التقنية برمجت تربصا لمدة 20 يوما بتيكجدة. وآمل ان تسير الأمور كما ينبغي بالنسبة للاعبين الذين يحضرون للألعاب الأولمبية 2021".

وردا على توصيات لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا كانت وزارة الشباب والرياضة رخصت الرياضيين المتأهلين والمرشحين للتأهل إلى الالعاب الاولمبية و الشبه أولمبية المقررة سنة 2021 بطوكيو العودة إلى التدريبات مع حث جميع الاتحاديات الرياضية المعنية الى تعيين مراكز للتحضيرات لكل تخصص.