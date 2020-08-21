كرة القدم: الكاف تتحد مع الاتحاد الأوروبي لتطوير الرابطات الوطنية في إفريقيا

القاهرة - أطلقت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) بدعم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مشروعاً لتطوير الرابطات عبر أفريقيا في إطار السعي لتعزيز الهيكل التنظيمي والاستدامة من الناحية الاقتصادية فيما يخص المسابقات المحلية، حسب ما أوردته الهيئة القارية في بيان لها على صفحتها الرسمية.

المشروع الذي يطلق عليه "برنامج الكاف و الاتحاد الأوروبي لتطوير الدوريات" يهدف لدعم الاتحادات الأعضاء من أجل احترافية الدوريات الخاصة بها بالإضافة لتطوير الأندية، وذلك بمنح خطط تطوير طويلة الأجل لكرة القدم.

وسيعزز البرنامج الذي يعمل بالشراكة بين الاتحادين فرص الحوار بين أصحاب المصلحة الرئيسيين ودعم الاتحادات الأعضاء بالمهارات والتقنيات ذات المعايير القياسية، من أجل ضمان استدامة دوريات كرة القدم المحلية. سيركز البرنامج أيضاً على المستويات التنافسية المقبولة، تثمين كرة القدم، الاستدامة المالية وتنظيم مسابقات الدوريات بأعلى معايير التميز.

ويتضمن المشروع مراجعة متعمقة لنظام المسابقات بالاتحادات الأعضاء، بالإضافة للجوانب المتعلقة بالأمور التجارية والمالية والحوكمة في الدوريات المحلية، بهدف تقوية نظام الدوريات الموجود حالياً.

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم فريق من الخبراء بعمل مراجعة تشغيلية لنظام المسابقات، والجوانب التي تتعلق بالعلامة التجارية، وعملية التسويق، والأمور المالية، والحوكمة فيما يتعلق بالدوريات المحلية، وذلك للخروج بتوصيات لدعم هذه الدوريات من خلال برنامج التوجيه.

وقال نائب الأمين العام للكاف، أنطوني بافو :"تمثل الدوريات المحلية الصورة الأهم والأكثر متابعة في الاتحادات الأعضاء، ويرتبط نجاح الأندية بقوة هذه الدوريات. لذا يعد أمراً ملحاً أن يكون لدينا معايير واضحة في كل ما يتعلق بهذه الدوريات من ناحية المسابقات، الحوكمة، العمليات، الإعلام وتنمية الموارد".

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وتم اختيار غانا ورواندا للمرحلة التجريبية من برنامج CAF و UEFA Assist لتطوير الدوريات التي تنطلق في سبتمبر 2020، وتتضمن ثمانية مناهج تدريبية حول الموضوعات الرئيسية المتعلقة بتطوير الدوريات والتخطيط لعملية التشغيل والذي يؤدي لأفضل الممارسات والنتائج.

وأوضح زوران لاكوفيتش، مدير الاتحادات الوطنية في الاتحاد الأوروبي : "نشعر بالسعادة لتبادل المعرفة والدعم والخبرات مع الكاف وذلك لمساعدته في تطوير وتقوية الدوريات المحلية عبر القارة. عبر السنوات القليلة الماضية قمنا بتطوير العديد من المبادرات الرائعة مع الهيئة الافريقية، وهذا المشروع الأخير سيعزز من التعاون بين الاتحادين بصورة أكبر".

برنامج دعم "اليوفا" تم إطلاقه عام 2017 بهدف تقديم المساعدة للاتحادات القارية الأخرى والاتحادات الأعضاء بها، من أجل تطوير وتقوية كرة القدم عبر أنحاء العالم.

وكانت الكاف قد نظمت عام 2018 وبدعم من برنامج دعم الاتحاد الأوروبي، أكاديمية أمناء العامين التاريخية، وذلك لتعزيز قدرات الأمناء العامين للاتحادات الأعضاء واتحادات المناطق، وهو ما نتج عنه تنظيم ورشات عمل ناجحة في كل من أديس أبابا (إثيوبيا)، الدار البيضاء (المغرب)، جيبوتي (جيبوتي) وويندهوك (ناميبيا).