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ضرورة استغلال دور الشباب لتكريس روح المواطنة والتشجيع على الابتكار

  أدرج يـوم : الخميس, 20 آب/أغسطس 2020 19:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
ضرورة استغلال دور الشباب لتكريس روح المواطنة والتشجيع على الابتكار

سعيدة ـ دعا وزير الشباب و الرياضة سيد علي خالدي يوم الخميس بسعيدة إلى ضرورة استغلال دور الشباب عبر جميع ربوع الوطن لتكريس روح المواطنة لدى الشباب و تشجيعهم على الابتكار.

وأبرز الوزير في لقائه بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمجاهد المصادف ل 20 أوت أن "فضاءات هذه المؤسسات الشبانية مفتوحة لتكريس روح المواطنة عند الشباب و تشجيع الابتكار لديهم من خلال إشراك مختلف الجمعيات و النوادي في عملية التسيير التشاركي لهذه الدور".

و ذكر أن "هذه العملية من شأنها استقطاب العديد من الشباب لهذه الفضاءات الشبانية و إشراكهم في النقاش العمومي السياسي و الاقتصادي و الثقافي" , ملحا في نفس الوقت على أهمية  تنويع النشاطات الابتكارية و التقنية و الفنية داخل هذه المرافق.

و أشار السيد خالدي الى أن "ترقية الشباب والحركة الجمعوية والمجتمع المدني قد وضعها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مصاف الأولويات".

و قال الوزير "اننا نعمل في قطاع الشباب و الرياضة على صياغة المخطط الوطني للشباب من خلال إشراك الحركة الجمعوية و المنظمات و المجتمع المدني" , مشيرا الى أن هذا المخطط يهدف إلى "وضع سياسة عمومية موحدة ومنسجمة لترقية الشباب".

وأبرز أن "هذا المخطط يرمي إلى جملة من الأهداف الاستراتيجية كإعادة الثقة بين الشباب و مؤسسات الدولة على أساس بناء عقد اجتماعي جديد مع الشباب و كذا إعادة بعث الأمل في نفوسهم و تجنيدهم لخدمة التنمية الوطنية و المحلية الشاملة و المستدامة".

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وأضاف السيد خالدي أنه "لتجسيد هذه الاستراتيجية وضعت الوصاية آليات تتمثل في تفعيل المجلس الأعلى للشباب كإطار دائم للتشاور و التنسيق و الحوار علاوة على إشراك الجمعيات و النوادي في تسيير دور الشباب وإطلاق المنتدى الرقمي للشباب الجزائري كفضاء للحوار بين شباب مختلف أنحاء الوطن للتشاور حول قضاياهم".

وبمناسبة إحياء اليوم الوطني للمجاهد، أشرف وزير الشباب والرياضة بمدينة سعيدة على عملية توزيع 270 مسكن عمومي ايجاري و376 مسكن بصيغة البيع بالايجار "عدل" و50 سكن ترقوي مدعم إضافة إلى 616 قطعة أرضية اجتماعية موجهة للبناء الذاتي و91 إعانة مالية موجهة للبناء الريفي.

كما توجه بهذه المناسبة الى مقبرة الشهداء بمدينة سعيدة للترحم على أرواح الشهداء الطاهرة.

آخر تعديل على الخميس, 20 آب/أغسطس 2020 19:50
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ضرورة استغلال دور الشباب لتكريس روح المواطنة والتشجيع على الابتكار
  أدرج يـوم : الخميس, 20 آب/أغسطس 2020 19:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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