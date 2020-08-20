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كرة القدم: اطلاق اسم سعيد عمارة على ملعب ولاية السعيدة

  أدرج يـوم : الخميس, 20 آب/أغسطس 2020 08:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
كرة القدم: اطلاق اسم سعيد عمارة على ملعب ولاية السعيدة

الجزائر - سيشرف وزير الشباب والرياضة يوم الخميس على اطلاق اسم اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني سعيد عمارة الذي وافته المنية يوم 2 اوت عن عمر يناهز 87 سنة بعد مرض عضال، على ملعب كرة القدم 13 ابريل 1958 لولاية السعيدة، حسبما علمت وأج لدى وزارة الشباب و الرياضة.

وسيتم اطلاق اسمه على الملعب خلال حفل من المقرر ان ينظم غدا الخميس على الساعة ال10:00 صباحا يُشرف عليه الوزير سيد علي خالدي مرفوقا بوالي السعيدة سعيد صيود و أيضا بمحمد معوش احد رفقاء الفقيد في فريق جبهة التحرير الوطني و عضو في المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، حسبما اكد ذات المصدر.

وسيغتنم وزير الشباب والرياضة فرصة تواجه بالولاية ليلتقي مع ممثلي الحركة الجمعوية و الشبانية لولاية السعيدة.

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ولد سعيد عمارة يوم 11 مارس 1933 بالسعيدة (غرب الجزائر) وبدأ مشواره كلاعب بنادي غيث لسعيدة (1951-1953) قبل ان يلتحق بالنادي الرياضي لبلعباس (1953-1956).

وعُرف وسط الميدان السابق في نادي سترازبورغ (فرنسا) خلال موسم 1956-1957. و تم تحويله بعدها الى فريق بيزيي خلال الموسط الموالي ليبقى به الى غاية سنة 1960 و هي السنة التي التحق بها بفريق جبهة التحرير الوطني.

وقد كان الفقيد رئيسا للاتحاد الجزائري لكرة القدم و مدربا للفريق الوطني لمرتين بين سنتي 1972 و 1974. و في سنة 1999 قرر وضع حد لمشواره كمدرب بعد ان قاد خلال موسم التشكيلة الليبية لأهلي بن غازي.

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كرة القدم: اطلاق اسم سعيد عمارة على ملعب ولاية السعيدة
  أدرج يـوم : الخميس, 20 آب/أغسطس 2020 08:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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