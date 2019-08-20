كأس افريقيا للأمم 2021 : استئناف التصفيات في نوفمبر

القاهرة- أعلنت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم يوم الأربعاء موعد استئناف تصفيات كأس افريقيا للأمم 2021 و المقرر في شهر نوفمبر المقبل ومرحلة مجموعات تصفيات كأس العالم قطر 2022 في مايو 2021.

وستكون المنتخبات المشاركة على موعد مع جدول مزدحم اعتباراً من نوفمبر 2020 وحتى نوفمبر 2021، في السباق حول حجز المقاعد المتاحة لنهائيات البطولتين.

وتمت مراجعة جدول تصفيات البطولتين في ضوء جائحة كوفيد-19 التي تسببت في توقف الأنشطة الرياضية في القارة وخارجها لبعض الوقت.

بالنسبة لكأس افريقيا للأمم الإفريقية الكاميرون 2021، تستأنف التصفيات في الفترة من 9 – 17 نوفمبر 2020 بإقامة مباريات الجولتين الثالثة والرابعة لمرحلة المجموعات، فيما تقام الجولتين قبل الأخيرة والأخيرة في الفترة من 22 – 30 مارس 2021.

و قبل استئناف تصفيات كاس افريقيا للأمم 2021 ستتمكن المنتخبات الافريقية من اجراء لقاءات ودية خلال الفترة الممتدة من 5 الي 13 اكتوبر 2021.

فيما يخص مونديال قطر 2022، يتنافس 40 منتخباً على البطاقات الخمس المؤهلة للنهائيات، وستنطلق الرحلة في الفترة ما بين 31 مايو و15 يونيو 2021 بإقامة مباريات الجولتين الأولى والثانية لمرحلة المجموعات.

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وتقام الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة من 30 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، فيما تم تحديد الفترة من 4 – 12 أكتوبر 2021 لمباريات الجولتين الخامسة والسادسة.

يذكر ان المنتخب الجزائري يوجد في المجموعة الاولي رفقة كل من بوركينا فاسو جيبوتي و النيجر. و سيتأهل صاحب المركز الاول للدور الثالث (المباراة الفاصلة).

وستقام المباريات الفاصلة (ذهابا و ايابا) في الفترة ما بين 8 – 16 نوفمبر 2021.

في سياق متصل، تراقب الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم الموقف عن كثب، وتعمل بالتعاون مع الجهات المختصة فيما يخص استضافة المباريات، وستقوم بالإعلان عن تطورات الأحداث التي تؤثر على إقامة المباريات وتحديد الملاعب المخصصة لها في الوقت المناسب.

الكاف تضبط رزنامة تصفيات كاس افريقيا للأمم 2021 و كاس العالم 2022

وحددت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم "الكاف" يوم الأربعاء مواعيد الجولات الأربع الاخيرة من تصفيات كاس افريقيا للأمم 2021 والمتوقفة بسبب وباء كورونا بالإضافة الي تصفيات كاس العالم 2022 (الدور الثاني و اللقاءات الفاصلة) :

- من 5 إلى 13 أكتوبر 2020 : مباريات دولية ودية

- من 9 إلى 17 نوفمبر 2020 . الجولتين 3 و 4 من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2021

الجزائر- زيمبابوي

زيمبابوي - الجزائر

- من 22 إلى 30 مارس 2021 : الجولتين الخامسة و السادسة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2021

زامبيا- الجزائر

الجزائر-بوتسوانا

- من 31 ماي إلى 15 جوان 2021 : الجولتين 1 و 2 من تصفيات كأس العالم 2022

- من 30 أوت إلى 7 سبتمبر 2021 : الجولتين 3 و 4 من تصفيات كأس العالم 2022

- من 4 إلى 12 أكتوبر 2021 : الجولتين 5 و 6 من تصفيات كأس العالم 2022

- من 8 إلى 16 نوفمبر 2021 : المباريات الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 .