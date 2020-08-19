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الرياضات المائية وشبه المائية: جمعية رصيف تطلق عملية " قارورة على الأرض"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 16:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
الرياضات المائية وشبه المائية: جمعية رصيف تطلق عملية &quot; قارورة على الأرض&quot;

الجزائر - تنظم جمعية "رصيف" يوم الخميس 20 أغسطس بتامنفوست ببرج البحري (الجزائر) مبادرتها المعتادة " قارورة على الأرض" التي تنظمها بشكل منتظم بمشاركة الحركة الجمعوية.

وستنظم هذه العملية التي تصادف الاحتفالات المخلدة ليوم المجاهد و مؤتمر الصومام بالتنسيق مع الحركة الجمعوية التي تنشط في المجال البحري  لتامنفوست المشكلة من جمعيات البيئة والصيد البحري و الترفيه لمدينة المرسى (ولاية الجزائر) .

وفي بيان لها، أوضحت الجمعية ان"الفكرة بسيطة: مقابل كل 20 قارورة برستيكية تم جمعها و تسليمها بمقر الجمعية سيستفيد المشاركون من نزهة في البحر ".

وخلال هذه العملية، سيقدم عرض حول المواد المصنعة من القارورات البلاستيكية التي تخضع لاعادة رسكلة بعين المكان بحضور عدد من المدعوين المميزين وعرض آخر حول دراسة ميزات النفايات البحرية ( من انجاز الوكالة الوطنية للنفايات).

كما أشار ذات البيان الى أن " الأمر يتعلق ايضا بالمبادرة بالتفكير في جعل المحطة البحرية لتامنفوست موقعا نموذجيا لجمع القارورات البلاستيكية و برمجة نزهات في عرض البحر لفائدة الأطفال المرضى الذين جمعوا هذه القارورات لتحفيزهم على حماية المحيط" .

يذكر أن جمعية رصيف التي أسست سنة 1993 من طرف غواصين و جامعيين تناضل من أجل معرفة الوسط البحري و حمايته من طرف الجميع.

وتضم الجمعية العديد من الجامعيين و اطارات من القطاعين العمومي و الخاص ينصب اهتمامهم حول مواضيع و اشكاليات ذات منفعة عامة ويعملون على تقاسم المعرفة من أجل البحث و الابتكار و الامتياز في المشاريع و النشاطات التي تنظمها الجمعية.

آخر تعديل على الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 16:43
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الرياضات المائية وشبه المائية: جمعية رصيف تطلق عملية " قارورة على الأرض"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 16:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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