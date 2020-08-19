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اتحاد الجزائر/عنتر يحيى: ''اخترت الأشخاص الذين أعتقد أنني سأنجح معهم''

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 15:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
اتحاد الجزائر/عنتر يحيى: &#039;&#039;اخترت الأشخاص الذين أعتقد أنني سأنجح معهم&#039;&#039;

 الجزائر- دافع المدير الرياضي الجديد لاتحاد الجزائر، عنتر يحيى, خلال مؤتمر صحفي عقده صباح يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, عن خياراته الوظيفية، مؤكدا أن مشروعه يتضمن "اختيار الجهاز الفني واللاعبين  الأفضل للانضمام".

وقال اللاعب الدولي السابق: ''في كل وضعية هنالك الأشخاص المناسبين ولهذا نتحدث عن+ رجال المواقف +. بخصوص مشروعي مع اتحاد العاصمة، لقد اخترت المتعاونين الذين أعتقد أنني أستطيع النجاح معهم. معايير الاختيار الخاصة بي لا علاقة لها بالاسم والهيبة أو شيء مماثل بل كانت مسألة اختصاص جادة ومتوافقة مع رؤيتي للأشياء ".

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ورغم أن خيار فرانسوا سيكوليني مدربًا جديدًا لم يقنع بعض الأنصار خاصة وان المالك الجديد  للنادي سير سبور، قد وعد بأسماء كبرى، لاستعادة صورة النادي إلا أن عنتر يحيى مقتنع بأن النتائج الجيدة لن يتم الحصول عليها بالضرورة عن طريق الرهان على "الأسماء" ، بل بالأحرى اختيارات عقلانية.

وأختتم  قائلا: ''الشيء المؤكد، ان هذا المشروع قريب جدا لي ولدي النية لتقديم كل شيء لتحقيق النجاح".

آخر تعديل على الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 15:39
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اتحاد الجزائر/عنتر يحيى: ''اخترت الأشخاص الذين أعتقد أنني سأنجح معهم''
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 15:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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