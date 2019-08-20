جيدو: المنتخب الوطني أكابر في تربص تحضيري من 22 أغسطس إلى 10 سبتمبر

الجزائر- يخوض المنتخب الوطني للجيدو أكابر رجال تربصا تحضيريا من 22 أغسطس إلى غاية 10 سبتمبر بالمركز الوطني للتسلية بتيكجدة (البويرة) تحسبا للاستحقاقات القادمة لاسيما المنافسات من أجل التأهل إلى الألعاب الأولمبية 2021 بطوكيو (اليابان)و ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 بوهران حسب ما اعلن يوم الأربعاء من الاتحادية الجزائرية للجيدو.

وتحسبا لهذا التربص قامت الاتحادية بإخضاع عناصر الفريق الوطني البالغ عددهم 15 مصارعا الى جانب الطاقم الفني و الطبي إلى كشف أولي احترازي للتأكد من صحة الرياضيين و الطاقم الفني من وباء كوفيد 19 قبل الخضوع لتحليل "PCR" تحت إشراف المركز الوطني للطب الرياضي.

ويأتي هذا عملا بتوصيات لجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا كوفيد-19 حيث اتخذت وزارة الشباب والرياضة قرارا يقضي بالسماح للرياضيين المؤهلين و المرشحين للتأهل للألعاب الأولمبية و البارالمبية لطوكيو 2021 باستئناف تدريباتهم و تحديد و تخصيص مراكز التحضير الخاصة بالاتحاديات الرياضية المعنية.

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و في نفس السياق قامت الاتحادية بتعيين الطبيب الفيدرالي كممثل لها والذي يعتبر نقطة اتصال دائمة (Covid-Manager) لضمان التنسيق مع المركز الوطني للطب الرياضي والسهر على متابعة تطبيق و تنفيذ البروتوكول الصحي الخاص برياضة الجيدو حسب البيان.

و من أجل السهر على توفير الظروف المثلى لتحضيرات الرياضيين وكذلك حماية أسرهم ومحيطهم، دعت الاتحادية جميع الفاعلين (رياضيين، طاقم فني، طبي و مسيرين) إلى التحلي بروح المسؤولية و التقيد الصارم بتدابير الوقاية التي أقرها المركز الوطني لطب الرياضة.