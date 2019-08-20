جيدو: المنتخب الوطني أكابر في تربص تحضيري من 22 أغسطس إلى 10 سبتمبر

وتحسبا لهذا التربص قامت الاتحادية بإخضاع عناصر الفريق الوطني البالغ عددهم 15 مصارعا الى جانب الطاقم الفني و الطبي إلى كشف أولي احترازي للتأكد من صحة الرياضيين و الطاقم الفني من وباء كوفيد 19 قبل الخضوع لتحليل "PCR" تحت إشراف المركز الوطني للطب الرياضي.
ويأتي هذا عملا بتوصيات لجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا كوفيد-19 حيث اتخذت وزارة الشباب والرياضة قرارا يقضي بالسماح للرياضيين المؤهلين و المرشحين للتأهل للألعاب الأولمبية و البارالمبية لطوكيو 2021 باستئناف تدريباتهم و تحديد و تخصيص مراكز التحضير الخاصة بالاتحاديات الرياضية المعنية.
اقرأ أيضا : بطولة إفريقيا لكرة السلة2021 (تصفيات): المنتخب الجزائري في تربص تحضيري شهر سبتمبر المقبل
و في نفس السياق قامت الاتحادية بتعيين الطبيب الفيدرالي كممثل لها والذي يعتبر نقطة اتصال دائمة (Covid-Manager) لضمان التنسيق مع المركز الوطني للطب الرياضي والسهر على متابعة تطبيق و تنفيذ البروتوكول الصحي الخاص برياضة الجيدو حسب البيان.
و من أجل السهر على توفير الظروف المثلى لتحضيرات الرياضيين وكذلك حماية أسرهم ومحيطهم، دعت الاتحادية جميع الفاعلين (رياضيين، طاقم فني، طبي و مسيرين) إلى التحلي بروح المسؤولية و التقيد الصارم بتدابير الوقاية التي أقرها المركز الوطني لطب الرياضة.