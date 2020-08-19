الرئيس تبون يقوم بزيارة تفقد وعمل الى المسجد الأعظم -

الرياضات المائية وشبه المائية: جمعية رصيف تطلق عملية قارورة على الأرض -

مالي: قادة التمرد يعلنون عن مرحلة انتقالية مدنية وسط دعوات إلى العودة الفورية للنظام الدستوري -

مالي: الجزائر تعبر عن رفضها القاطع لكل تغيير غير دستوري للحكم -

وزارة المالية تدرس إنشاء فروع بنكية جزائرية في الخارج بإشراك الخواص -

زلزال ميلة: اختيار عقار قريبا لإعادة بناء سكنات المتضررين بمنطقة الخربة -

تبون: تنويع الصادرات و تشجيع الاستثمار من أجل بعث الاقتصاد الوطني -

20 قالمة: توجيه ضربات موجعة للمستعمر الفرنسي كان الهدف الرئيسي لهجومات الشمال القسنطيني -

حوادث المرور: وفاة 22 شخصا وإصابة 1439 آخرين بجروح خلال أسبوع -

كوفيد-19: دعوة إلى تسقيف سعر التحاليل الطبية السريعة -

طيران الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصفه لقطاع غزة -

الرئيس المالي يعلن استقالته -

تحرير الطاقات الإنتاجية، شرط أساسي للإنعاش الاقتصادي -

بومرداس: إستقبال ووضع ما يزيد عن 300 رعية جزائرية تم إجلاؤها من تركيا في الحجر الصحي -

نحو تحويل المدرسة الوطنية للإدارة إلى مدرسة وطنية للمناجمنت العمومي -

التزام بمعالجة مطالب وانشغالات متقاعدي وجرحى ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي -

الوضع في مالي: حالة من الغموض والتوجس في أعقاب توتر بقاعدة عسكرية -

البنك الوطني الجزائري يطلق نشاط الصيرفة الإسلامية على مستوى وكالتي بجاية و جيجل -

مالي: اعتقال الرئيس أبو بكر كيتا من طرف جنود متمردين -