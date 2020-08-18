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الكاف: تنظيم ملتقي حول الحوكمة في كرة القدم في شهر ديسمبر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 15:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 25 مرات
الكاف: تنظيم ملتقي حول الحوكمة في كرة القدم في شهر ديسمبر

 الجزائر- تنظم الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) في شهر ديسمبر المقبل, ملتقى حول حوكمة كرة القدم في إفريقيا حيث استدعت له كل الجمعيات الوطنية المنضوية تحت لوائها, حسب ما أعلنت عنه يوم الثلاثاء, الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, على موقعها الرسمي.

و في اطار التحضير لهذا الحدث, "سينعقد تنظيم ملتقى أولي في شهر أكتوبر 2020 بواسطة التواصل المرئي عن بعد, يتم خلاله طرح المحاور الأساسية التي ستناقش خلال موعد ديسمبر, حسب ما اوضحه نفس المصدر مشيرا بأن تاريخ انعقاده سيحدد لاحقا"   .

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و من أجل تأكيد المشاركة, على كل اتحادية وطنية ارسال معلومات الشخص المعين لحضور هذا الملتقى قبل تاريخ 31 أغسطس, و الذي سيكون على المدى الطويل مكلفا بهذا الملف على مستوى كل اتحادية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 16:07
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الكاف: تنظيم ملتقي حول الحوكمة في كرة القدم في شهر ديسمبر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 15:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 25 مرة   شارك

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