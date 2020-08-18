الكاف: تنظيم ملتقي حول الحوكمة في كرة القدم في شهر ديسمبر

و في اطار التحضير لهذا الحدث, "سينعقد تنظيم ملتقى أولي في شهر أكتوبر 2020 بواسطة التواصل المرئي عن بعد, يتم خلاله طرح المحاور الأساسية التي ستناقش خلال موعد ديسمبر, حسب ما اوضحه نفس المصدر مشيرا بأن تاريخ انعقاده سيحدد لاحقا" .
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و من أجل تأكيد المشاركة, على كل اتحادية وطنية ارسال معلومات الشخص المعين لحضور هذا الملتقى قبل تاريخ 31 أغسطس, و الذي سيكون على المدى الطويل مكلفا بهذا الملف على مستوى كل اتحادية.