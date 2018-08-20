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بطولة افريقيا للمحليين 2022: إجراء الدورة النهائية من 10 يوليو إلي الفاتح اغسطس بالجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 08:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
بطولة افريقيا للمحليين 2022: إجراء الدورة النهائية من 10 يوليو إلي الفاتح اغسطس بالجزائر

الجزائر - ستقام البطولة الإفريقية للاعبين المحليين في كرة القدم 2022 في الفترة الممتدة من 10 يوليو إلي الفاتح اغسطس بالجزائر حسبما علمت "واج" يوم الاثنين من مصدر مطلع.

وتم تحديد موعد اقامة الطبعة السابعة من هذه البطولة في هذا الموعد تفاديا لتزامنها مع الطبعة ال 19 لألعاب البحر الابيض المتوسط المقررة من 25 يونيو الي 5 يوليو بمدينة وهران حسب نفس المصدر.

وتحضيرا لهذه البطولة القارية في كرة القدم انعقدت اليوم الاثنين جلسة عمل بمقر وزارة الشباب و الرياضة حضرها المدير العام للرياضة ندير بلعياط  و ممثلون عن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بالإضافة الي مديري الشباب و الرياضة للمدن التى ستستضيف الدورة النهائية و يتعلق الامر بكل من الجزائر  وهران عنابة و قسنطينة.

من ناحية اخرى سيتم الاعلان عن مناقصة من اجل القيام  بأعمال الترميم  و تحديث للمنشآت الرياضية المختلفة التى ستستقبل مباريات البطولة الافريقية حسب وضعية و حالة كل ملعب.

يذكر ان بطولة افريقيا للاعبين المحليين  2020 التى كانت مقررة في ابريل الفارط بالكاميرون تم تأجيلها الي يناير 2021 بسبب جائحة كورونا.

للإشارة فان "الكاف" اسندت للجزائر شرف تنظيم بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2022 في سبتمبر 2018 بعد ملف الترشح الذي تقدمت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في مايو من نفس السنة.

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بطولة افريقيا للمحليين 2022: إجراء الدورة النهائية من 10 يوليو إلي الفاتح اغسطس بالجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 08:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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