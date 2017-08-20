الرابطة 1 (شبيبة القبائل): استئناف التدريبات يوم السبت 29 أغسطس

الجزائر- تستأنف شبيبة القبائل التدريبات في 29 اغسطس بإجراء تربص تحضيري , تحسبا للموسم الكروي 2020- 2021 , حسبما اعلنه النادي الناشط في بطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم يوم الاثنين على صفحته الرسمية على فايسبوك.

وجاء قرار الاستئناف خلال جلسة عمل , انعقدت بمقر النادي, بحضور الطاقم الفني . و"تناول جدول الاعمال عدة نقاط مرتبطة بنشاط الفريق والتحضيرات لموسم 2020- 2021 ", حسب نفس المصدر.

وانهت التشكيلة القبائلية موسم 2019 -2020 - المتوقف منذ مارس الماضي , بسبب جائحة فيروس كورونا- في المرتبة الرابعة برصيد 36 نقطة وبفارق اربع نقاط عن شباب بلوزداد, المتوج - استثنائيا- بطل الجزائر.

وجاء في الصفحة الرسمية للفريق : " اللقاء كان مثمرا وسمح لكل واحد بالتدخل ومناقشة العديد من النقاط منها : التنظيم , تعداد الفريق الخاص بالأكابر والشبان , العتاد , تطهير مقر الاقامة, المحل التجاري الرسمي للفريق , فضاء النادي , الاتصال . وتم في هذا الاطار اتخاد عدة قرارات , من اهمها الاتصال باللاعبين في 27 اغسطس والشروع في التربص يوم 29 من نفس الشهر."

من جهة اخرى, أعلنت شبيبة القبائل عن انتداب المدافع الشاب احمد كروم ( 20سنة), قادما من جمعية وهران (الرابطة الثانية), لعقد يمتد ل3 مواسم.

وفتحت فترة الانتقالات الصيفية رسميا في الجزائر يوم 5 اغسطس وتمتد حتى 27 اكتوبر , بينما لم يحدد بعد تاريخ انطلاق موسم 2020- 2021 .