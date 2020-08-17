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اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: الجمعية العامة الانتخابية في مطلع سبتمبر

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 آب/أغسطس 2020 18:44     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: الجمعية العامة الانتخابية في مطلع سبتمبر

الجزائر - ستنعقد الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية مطلع شهر سبتمبر المقبل، حسبما علمته "وأج" يوم الاثنين لدى المكتب التنفيذي للهيئة الأولمبية.

وأكد عضو المكتب التنفيذي رابح بوعريفي ل "وأج" قائلا: "ستعقد الجمعية العامة الانتخابية مبدئيا بداية شهر سبتمبر. حيث سيجتمع المكتب التنفيذي يوم الأربعاء للحديث عن هذا الموضوع ورسم خارطة الطريق. إيداع ملفات الترشح سيتم ثمانية أيام قبل تاريخ انعقاد الانتخابات".

وعقب استقالة مصطفى براف، كُلّف بالرئاسة المؤقتة للجنة الأولمبية -تطبيقاً للنظام الأساسي للهيئة-  محمد مريجة، مع التحضير للجمعيتين العامتين العادية والانتخابية المقبلتين.

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وأوضح بوعريفي الذي يشغل كذلك منصب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة: "ستكون مهمة الرئيس القادم على رأس لجنة الأولمبية استكمال ما تبقى من العهدة الأولمبية التي ستمتد إلى ما بعد الألعاب الأولمبية بطوكيو-2021، ليتم بعدها تنظيم الانتخابات العامة لانتخاب رئيس جديد لولاية جديدة".

وكان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، وافق في 12 مايو الفارط على استقالة الرئيس مصطفى براف من منصبه، وقام بتعين نائبه الأول، محمد مريجة، كرئيس بالنيابة.

وقد أبقى براف الذي يرأس أيضا جمعية اللجان الاولمبية الوطنية الإفريقية، على الترقب لعدة أسابيع، بعد استقالته "شفهياً" من رئاسة أعلى هيئة رياضية جزائرية، دون إخطار المعنيين كتابيا. وكان أعضاء المكتب التنفيذي قد رفضوا هذه الاستقالة وحاولوا تغيير رأيه. لكن براف أكد أنه "متعب" من "الهجمات المتكررة" ضده وضد "عائلته".

آخر تعديل على الإثنين, 17 آب/أغسطس 2020 19:07
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اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: الجمعية العامة الانتخابية في مطلع سبتمبر
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 آب/أغسطس 2020 18:44     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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