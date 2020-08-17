الرابطة الأولى- ادي بارادو: المدرب البرتغالي شالو يغادر العارضة الفنية

الجزائر - غادر المدرب البرتغالي، فرانسيسكو شالو، العارضة الفنية لنادي بارادو، بعدما قررت إدارة الفريق الناشط ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عدم تجديد عقده، وفق ما علمته "وأج" يوم الاثنين من النادي العاصمي.

وأشرف شالو (56 سنة) على تشكيلة شبان البارادو خلال موسمين، حيث استلم مقاليد الطاقم الفني سنة 2018 خلفا للمدرب الإسباني، جوسيب نوغاس.

وقد تميزت فترة التقني البرتغالي، بمشاركة "تاريخية" لنادي بارادو في منافسه كأس الكونفدرالية الإفريقية، وبلوغه دور المجموعات خلال طبعة الموسم الماضي.

وتوجد إدارة نادي أتليتيك بارادو، التي تعتمد في السنوات الأخيرة على التقنيين الأجانب، في اتصالات مع مدرب فرنسي سبق له العمل بالجزائر، حسب نفس المصدر.

واحتل فريق بارادو خلال الموسم 2019-202 -الذي تقرر إيقافه بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس- الصف العاشر برصيد 26 نقطة بمعية اتحاد بلعباس.