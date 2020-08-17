مصارعة: استئناف تدريبات النخبة الوطنية يوم الأربعاء

الجزائر- تستأنف المنتخبات الوطنية للمصارعة أواسط وأكابر ''رجال وسيدات'' التدريبات يوم الأربعاء القادم ببرمجة تربصين بمركز التحضيرات بالسويدانية (الجزائر العاصمة) وتيكجدة (البويرة), حسب ما أعلنت الاتحادية الجزائرية للمصارعة يوم الاثنين.

وسيجري التربص الأول من 19 إلى 21 أغسطس في مركز تجمع وتحضير المنتخبات الوطنية في السويدانية، بينما برمج الثاني في الفترة الممتدة من 22 أغسطس إلى 11 سبتمبر في المركز الرياضي الوطني بتيكجدة.

وحسب نفس المصدر, فإن الطاقم الفني المتكون من المدربين بن جدة معزوز وعون فيصل بن رحمون قد استدع 31 رياضيا تحسبا لتلك التربصات.

وتحضر النخبة الوطنية المنافسات القادمة مثل دورة التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021, المزمع إجراؤها في شهر مارس 2021 بالجديدة - مغرب.

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وفقا لتوصيات وزارة الشباب و الرياضة بالتعاون مع اللجنة العلمية لرصد فيروس كورونا والمركز الوطني للطب الرياضي، فإن الهيئة الفدرالية برمجة العديد من التربصات التحضيرية على مستوى مركزي سويدانية وتيكجدة.

يذكر أن كل المنافسات الرياضة متوقفة منذ 16 من شهر مارس بسبب تفشي وفاء كورونا في الجزائر.