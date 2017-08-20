بادمنتون: الجزائر تستضيف البطولة العربية أكابر رجال في سنة 2021

الجزائر- اختار الاتحاد العربي للريشة الطائرة " بادمنتون" الجزائر لتنظيم البطولة العربية أكابر رجال في سنة 2021 خلال الجمعية العامة للهيئة العربية المنعقدة في نهاية الأسبوع الفارط بحضور 14 دولة من أصل 17 دولة عربية بنظام الاتصال المرئي عبر تطبيق (ZOOM).

وتقرر في المجموع إقامة أربع بطولات في العام المقبل 2021 وهي البطولة العربية للرجال ، بطولة لأقل من 19 سنة المقررة في السعودية ، و بطولة لأقل من 13 و 15 و 17 بالكويت، اضافة الي بطولة للبارامنتون التي ستقام في مملكة البحرين أو دولة الإمارات ، وأتفق المجتمعون على تفويض نائب الرئيس للشؤون الفنية والمسابقات محمد ذيابات بإعداد رزنامة متكاملة وعرضها على اللجنة التنفيذية.

كما تقرر إقامة الإجتماع القادم للجمعية العامة في الصين في شهر مايو 2021 وذلك على هامش إجتماع الجمعية العامة للإتحاد الدولي للريشة الطائرة.

وتضمن إجتماعي اللجنة التنفيذية والجمعية العامة سلسلة من القرارات أبرزها المصادقة على التقرير المالي والحساب الختامي لعام 2019 مع الأخذ بالملاحظات التي تم مناقشتها في اجتماع اللجنة التنفيذية، كما تم اعتماد عضوية سلطنة عمان لدى الإتحاد العربي للريشة الطائرة بصفة رسمية، وصادقت الجمعية العامة على عودة سوريا إلى عضوية الإتحاد وشارك في الاجتماع أمين سر الإتحاد السوري إياد محمود.

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ووافقت الجمعية العامة على إعتماد النظام الأساسي الموحد للإتحادات العربية والصادر عن اتحاد الإتحادات العربية، كما تمت الموافقة على إستقالة الأمين العام سيد جعفر ابراهيم بسبب لوائح الإتحاد الدولي التي تمنع الإزدواجية في العمل وتقرر تعيين هشام العباسي.

حضر الإجتماع 14 دولة عربية وهي الجزائر، البحرين، السعودية، الكويت، سلطنة عمان، لبنان، تونس، مصر، العراق، الأردن، فلسطين، السودان، ليبيا، سوريا، فيما غاب عن الاجتماع كلا من جيبوتي وموريتانيا والمغرب.