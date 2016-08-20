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مونديال2022 (منطقة إفريقيا): تأجيل الدور الثاني للتصفيات

  أدرج يـوم : الأحد, 16 آب/أغسطس 2020 19:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
مونديال2022 (منطقة إفريقيا): تأجيل الدور الثاني للتصفيات

القاهرة - تم تأجيل الدور الثاني لتصفيات المنطقة الإفريقية لكأس العالم-2022 لكرة القدم بقطر, التي كانت مقررة آنفا في شهر أكتوبر المقبل, إلى موعد لاحق بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس المستجد (كوفيد-19), حسب ما أوردته يوم (الأحد) الصحافة المحلية.

و قد تبرمج التصفيات في شهر مارس المقبل, مثلما تم الإعلان عنه قبل أيام بالنسبة لمنطقة آسيا.

و يأتي هذا القرار بعد أيام من بلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص تأجيل المباريات التصفوية لموندال-2022 و كأس آسيا-2023, بهدف "الحفاظ على صحة و أمن كل المشاركين".

ويتواجد المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الأولى في الدور الثاني للتصفيات, رفقة منتخبات بوركينا فاسو و النيجر و جيبوتي. و كان من المقرر أن يشرع حاملو اللقب الإفريقي مغامرتهم التصفوية بالجزائر أمام جيبوتي قبل التنقل إلى واقادوقو لمواجهة بوركينا فاسو.

آخر تعديل على الأحد, 16 آب/أغسطس 2020 19:22
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مونديال2022 (منطقة إفريقيا): تأجيل الدور الثاني للتصفيات
  أدرج يـوم : الأحد, 16 آب/أغسطس 2020 19:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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