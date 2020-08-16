مولودية الجزائر: جابو يؤكد مواصلة مشواره مع الفريق

الجزائر - كشف صانع ألعاب فريق مولودية الجزائر (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم), عبد المومن جابو, أنه سيواصل تشريف عقده مع نائب بطل الجزائر للموسم المنقضي, نافيا بذلك أي خلاف مع الإدارة.

وقطع اللاعب الدولي السابق كل الأقاويل عبر منشور في حسابه الرسمي على انستغرام: "لم أتمرد على النادي ولم أطلب رحيلي من المولودية بسبب مزاعم عن رفضي لتخفيض أجرتي. كل ما قيل حول هذا الموضوع مجرد أكاذيب ومعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة. أنا فخور بانتمائي إلى هذا النادي ولن أرحل عنه حتى أسعد أنصاره".

والتحق جابو (33 سنة) بتشكيلة "العميد" خلال صائفة 2019 بموجب عقد يمتد لسنتين قادما من وفاق سطيف, حيث فشل ابن مدينة "عين الفوارة" في أول موسم له بالقميص الأخضر والأحمر في تقديم مستويات مقبولة, تجسدت عبر إحصائيات سلبية بعدم تسجيله أي هدف.

وأضاف اللاعب السابق للنادي الإفريقي التونسي: "الشق المالي هو آخر اهتماماتي. لو كنت ممن يلهثون وراء الأموال لتابعت فريقي السابق وفاق سطيف لدى الهيئات المختصة من أجل المطالبة بمبلغ ملياري سنتيم, لكنني قررت السماح في مستحقاتي. أنا أدين كذلك بمبلغ مالي للنادي الإفريقي (الرابطة 1 /تونس) وتخليت عليه كذلك. الأموال في كرة القدم لا تهمني, أمتلك مشاريعي الخاصة التي أجني بها الأموال".

وختم عبد المومن جابو منشوره برسالة إلى جماهير المولودية: "أطلب من الأنصار أن لا يصدقوا كل ما يُقال. فهناك من يدعون أنهم أبناء مولودية الجزائر وحب الفريق, لكن في الحقيقة يعملون على زرع الفتنة في أوساط النادي, بهدف تحطيم المولودية".

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من جانب آخر, اجتمع رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر, عبد الناصر ألماس, يوم السبت ببقية أعضاء مجلس الإدارة, من بينهم الثنائي أنور باشطا وسيد علي عوف, الذي كثر الحديث مؤخرا عن انسحابه من منصبه, ولهذا طالب ألماس بضرورة الاتحاد من أجل المصلحة العليا للمولودية, وفق بيان أصدره النادي العاصمي اليوم الأحد.

وأشار البيان أنه يتوجب على مولودية الجزائر التي ستحتفل بمئوية تأسيسها عام 2021, "الانتهاء من عملية الاستقدامات بطريقة جيدة من أجل تشكيل فريق تنافسي قادر على تحقيق طموح الأنصار".