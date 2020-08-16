دراجات: دورة تكوينية جديدة عن بعد لفائدة محافظي السباقات

الجزائر - نظمت لجنة التشريعات،التحكيم والتعيينات التابعة للاتحادية الجزائرية للدراجات امس السبت دورة تكوينية جديدة عن بعد، لفائدة محافظي السباقات حول موضوع اجتماع المدراء التقنيين خلال المنافسات، حسبما علم اليوم الاحد من الهيئة الفديرالية.

واشرف على هذا التكوين -الثالث في ظرف بضعة ايام- الخبير صالح بن صالح ، مثلما أوضحته الاتحادية الجزائرية للدراجات في بيان مقتضب.

وقام بتاطير الدورتين السابقتين المنظمتين أيضا لفائدة محافظي السباقات، الخبيران عبد العزيز لعوامري وعمار بوطرفة حول موضوع الإجازات، الانطلاق ، الوصول و الصدريات.

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وأرغمت جائجة فيروس كورونا ( كوفيد 19) مسؤولي الهيئة الفديرالية على تأجيل او إلغاء العديد من النشاطات المدرجة في برنامجها منذ شهر مارس الفارط.

وسيتلقى محافظو السباقات "معارف تفيدهم عند استئناف المنافسات من خلال ممارستها على ارض الواقع"، حسب نفس المصدر.