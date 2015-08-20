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كوفيد- 19 : محادثات حول استئناف التدريبات بين الوزارة والاتحاديات الرياضية بداية من يوم الأحد

  أدرج يـوم : السبت, 15 آب/أغسطس 2020 17:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات
كوفيد- 19 : محادثات حول استئناف التدريبات بين الوزارة والاتحاديات الرياضية بداية من يوم الأحد

الجزائر - تشرع المديرية العامة للرياضة التابعة  لوزارة الشباب والرياضة، بداية من يوم غد الأحد، في سلسلة من المحادثات مع مختلف الاتحاديات الرياضية من بينها كرة القدم، تحسبا لاستئناف التدريبات، حسبما علمته "وأج" اليوم السبت من مصدر معلوم.

وتسعى الوزارة  من خلال هذه المبادرة  بتعليمات من الوزير سيد علي خالدي، إلى ربح الوقت في انتظار تلقي الضوء الأخضر من السلطات المختصة من أجل اتخاذ قرار استئناف التدريبات والنشاطات الرياضة وإعادة فتح مختلف المنشآت الرياضية (ملاعب، قاعات متعددة الرياضات، مسابح...).

وبالإضافة إلى خطة العمل التي ستعتمدها مختلف الاتحاديات إلى غاية نهاية السنة الجارية، ستتضمن المحادثات مع المديرية العامة للرياضة، استئناف المنافسات ومناقشة البروتكول الصحي الذي يتم إعداده من طرف المركز الوطني لطب الرياضة، اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة "كوفيد-19" والاتحاديات الرياضية.

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للتذكير أن وزارة الشباب والرياضة رخصت في 9 يوليو الفارط -كمرحلة أولى- الرياضيين الجزائريين المتأهلين والمرشحين للتأهل إلى الألعاب الاولمبية و البرالمبية -2020 (أجلت لسنة 2021 بسبب الجائحة) العودة إلى التدريبات مع "التطبيق الصارم لتدابير الوقاية من كوفيد-19".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت في 16 مارس الماضي تعليق كل النشاطات والمنافسات الرياضية بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس.

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كوفيد- 19 : محادثات حول استئناف التدريبات بين الوزارة والاتحاديات الرياضية بداية من يوم الأحد
  أدرج يـوم : السبت, 15 آب/أغسطس 2020 17:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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