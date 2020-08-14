تربص الاتحاد العربي للدراجات لمدربي السباقات على الطريق: نجاح الجزائريين علاب وعلوي بامتياز

الجزائر - نجح المدربان الجزائريان للسباقات على الطريق, محمد علاب و سعاد علوي في الدورة التكوينية التي نظمها مؤخرا بتقنية التواصل عن بعد, الاتحاد العربي للدراجات, حسب ما علم اليوم, الجمعة, لدى الاتحادية الجزائرية للدراجات.

و كتبت الهيئة الاتحادية على موقعها الرسمي ما يلي:"حقق علال من رابطة البليدة على معدل 09ر74 فيما سجلت علوي من رابطة بجاية, معدل 62ر70".

و كانت جائحة كورونا فيروس المستجد (كوفيد-19) قد عرقلت بشكل كبير برنامج المنافسات و ذلك منذ شهر مارس الفارط, متسببة في تأجيل عدة أحداث رياضية او الغائها.

و قامت عدة هيئات على غرار الاتحاد العربي باعتماد تقنية التواصل المرئي عن بعد لمواصلة نشاطاتها في انتظار عودة الأمور إلى طبيعتها.

وكانت الاتحادية الجزائرية قد قامت من جهتها بتنظيم عدة تربصات تكوينية على الصعيد الوطني سواء للمدربين أو مراقبي السباقات.

و حتى رياضة الدراجات الجبلية لم تشذ عن القاعدة حيث قامت بتنظيم دروس تكونية خصوصية بواسطة التواصل المرئي عن بعد بسبب الاجراءات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا فيروس (كةفيد-19).