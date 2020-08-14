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اتحاد الجزائر: ''صفقة الحارس غندوز في الطريق الصحيح''

  أدرج يـوم : الجمعة, 14 آب/أغسطس 2020 16:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

الجزائر- أكد المدير الرياضي الجديد لاتحاد الجزائر (الرابطة المحترفة الأولى) عنتر يحيى، يوم الجمعة، إن صفقة حارس مرمى الثاني لنادي  سانت إيتيان (البطولة الفرنسية), ألكسيس غندوز (24 عاما) تسير في الطريق الصحيح.

وصرح عنتر يحيى للإذاعة الوطنية: "قدوم غندوز  الي صفوف اتحاد الجزائر يسير في الطريق الصحيح. نحن في مفاوضات مع نادي سانت إيتيان و نامل في الوصول الي اتفاق نهائي في اقرب وقت ممكن".

وتمكن الدولي السابق القدوم إلى الجزائر يوم الأحد الفارط على متن رحلة خاصة لإعادة الجزائريين العالقين في فرنسا. ويتواجد عنتر يحيى حاليًا في فندق بالعاصمة، كجزء من الإجراءات الصحية ضد فيروس كورونا (كوفيد -19).

وردا على سؤال حول لاعب الوسط الدفاعي الطاهر بن خليفة، الذي انتهت إعارته لموسم واحد من نادي بارادو، أكد عنتر يحيى أنه لا يزال حريصًا على خدمات هذا العنصر والذي تطمح مولودية الجزائر أيضًا في ضمان خدماته.

وأضاف قائلا: ''مثل غندوز، نحن أيضا على وشك الانتهاء من ملف بن خليفة. لقد اتصلت به الأمس على الهاتف، إنه لاعب جيد ونحن نهتم به حقا".

وبينما امتنع عن الكشف عن الأسماء المحتمل قدومها للنادي العاصمي خلال الميركاتو الصيفي: اعتبرعنتر يحي أن الهدف "هو إقامة منافسة عادلة مع احترام التسلسل الهرمي. سنستقدم لاعبين وفقًا للاحتياجات التي يحددها الجهاز الفني ".

واختتم عنتر يحيى حديثه: ''إنه أمر معقد للغاية ألا يكون لديك رؤية مقارنة ببداية الموسم المقبل. نحن في الظلام لأننا لم نتمكن بعد من بدء برنامج التحضيرات الخاصة بنا والذي سيمتد على مدى 8 أسابيع ".

وافتتحت فترة الانتقالات الصيفية رسميًا يوم الأربعاء 5 أغسطس وستستمر إلى غاية 27 أكتوبر في الوقت الذي لم تحدد فيه بعد الاتحادية الجزائرية (الفاف) بداية موسم 2020-2021.

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اتحاد الجزائر: ''صفقة الحارس غندوز في الطريق الصحيح''
  أدرج يـوم : الجمعة, 14 آب/أغسطس 2020 16:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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