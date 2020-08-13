كرة القدم: تحضير عودة النشاط الكروي على طاولة اجتماع الفيفا والكاف بحضور زطشي

الجزائر - عودة النشاطات الكروية المعلقة بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس المستجد (كوفيد-19) كانت إحدى النقاط التي تم التطرق لها يوم أمس الاربعاء بواسطة التواصل المرئي عن بعد، بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) و الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) بحضور رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، حسب ما أوردته الهيئة الاتحادية اليوم الخميس، على موقعها الرسمي.

وكانت رزنامة الفيفا و الغاء أو تأجيل بعض المنافسات، على جدول أعمال هذا الاجتماع الذي استغرق ثلاث ساعات، بحضور رئيس الفيفا، جيانو أنفانتينو، ورئيس الكاف، أحمد أحمد، اضافة الي أعضاء مجلس الفيفا و المكتب التنفيذي للكاف: فوزي لقجع (المغرب) النائب الأول لرئيس الهيئة الإفريقية، و هاني أبو ريدة (مصر) و طارق بوشماوي (تونس) و أحمد يحيى (موريتانيا).

كما حضر الاجتماع كل من الأمينة العامة للفيفا، السيدة فاطمة سمورة، و ماتياس قرافستروم، الأمين العام المساعد، زفيرون موسنقو-أومبا، المدير الجهوي لقسم الجمعيات العضوة بمنطقة إفريقيا و الكارايبي، حسب نفس المصدر.

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واوضحت الفاف، بأن "زطشي تدخل بعد رئيس الكاف، حيث قدم عرضا عن وضعية جائحة كورونا فيروس بالجزائر، و تطورها و كل القرارات و الاجراءات المتخذة من طرف الاتحادية منذ شهر مارس، و توقيف النشاطات الرياضية إلى غاية انعقاد المكتب الفيديرالي الأخير يوم 10 أغسطس" و خاصة منها اللجوء "للاستشارة الكتابية لدى أعضاء الجمعية العامة و التي نتج عنها قرار إنهاء الموسم الكروي، 2019-2020.

هذا الاجراء عرف إشادة "الهيئتين العالمية و الإفريقية" و أيضا الجهود المبذولة للتكيف مع الوضعية الصحية الفريدة من نوعها، فضلا عن التعديلات التي ادخلت على نظام المنافسة أو السماح لمختلف الأعضاء (رابطات) بمواصلة العمل في انتظار عقد جمعياتها العامة لتجديد عهدتها".

و اشارت الفاف بأن "اجتماعات أخرى ستبرمج مستقبلا، و هذه المرة مع رئيس الكاف، للتطرف في كل مرة، للوضعية الصحية بمختلف البلدان العضوة و المساعدات الواجب تقديمها لهذه الأخيرة".